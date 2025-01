Complètement surréaliste : un grand club italien vire une icône du club pour avoir exhibé ses parties génitales sur les réseaux

Mais Juan Bernabé ne fera plus voler le magnifique pygargue qui anime les avant-matchs au Stadio Olimpico et fait la fierté de la Lazio Rome. En effet, le fauconnier du club romain a été licencié après quinze ans de bons et loyaux services.

La raison de ce C4 brutal ? Le comportement exhibitionniste de Juan Bernabé sur les réseaux. L'Espagnol de 56 ans s'est récemment fait poser une prothèse penienne, supposée améliorer ses performances sexuelles. C'est tout à fait son droit.

Là où cela coince, c'est que Bernabé... a posté sur ses réseaux des photos de ce nouvel engin, dont il est visiblement très fier. Peu adapté quand vous représentez une institution telle que la Lazio Rome, qui n'a donc pas souhaité continuer sa collaboration avec le fauconnier peu pudique.

