Inarrêtable, Charles De Ketelaere bat le record de Kevin De Bruyne et réagit à son nouvel exploit : "Il y a eu des blagues, on en a beaucoup ri"

Charles De Ketelaere continue d'impressionner en Ligue des champions. Contre le Sturm Graz, le Diable Rouge de 23 ans a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 5-0 de l'Atalanta. Cela porte son total à quatre buts et cinq passes décisives dans cette campagne de Ligue des cham

Avec neuf contributions, Charles De Ketelaere dépasse même Kevin De Bruyne, qui était directement impliqué dans huit buts lors de la campagne victorieuse de Manchester City en Ligue des Champions, en 2023. "Il est clair que je me sens bien et j'espère continuer comme ça", a déclaré De Ketelaere après la rencontre. Le Roi des passes décisives Grâce à sa victoire, l'Atalanta est assurée d'au moins disputer le barrage et se rendra au FC Barcelone lors de la dernière journée. Avec un Charles De Ketelaere meilleur passeur de la compétition, qui compte cinq offrandes. Ses neuf contributions le placent aux côtés de grands noms tels que Lewandowski et Guirassy. " "Avec le FC Barcelone encore à venir, les trois points étaient particulièrement importants", a-t-il souligné. "Mais c'était aussi un bon match de notre part où nous avons régalé les supporters avec un beau football." Le Diable Rouge a été surveillé de près, notamment par son compatriote Dimitri Lavalée. Pourtant, personne n'a pu l'arrêter, ce qui lui a valu une nouvelle fois le titre d'homme du match. "Il y a eu des plaisanteries dans le vestiaire à propos de ce titre", a déclaré De Ketelaere. "Aux Young Boys de Berne, je ne l'ai pas eu, malgré mes deux buts et trois assists. Cela a entraîné quelques blagues, on en a beaucoup ri." Les statistiques de l'Atalanta sont tout aussi impressionnantes : la Dea a marqué 18 fois en sept matchs et n'a encaissé que quatre buts. "Nous allons à Barcelone avec pour objectif de finir parmi les huit meilleurs", a conclu De Ketelaere avec confiance.