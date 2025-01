Un jeune gardien de la région bruxelloise, victime de la faillite de Deinze, va tenter sa chance sur le continent africain

Victime de la faillite de Deinze, Dries Arfaoui quitte la Belgique et signe en Tunisie, au Club Africain.

Né à Asse, Dries Arfaoui est un gardien de but belgo-tunisien ayant, durant sa jeunesse, arpenté les terrains de la région bruxelloise, passant notamment par le BX Brussels.

Recruté par le KV Malines en 2018, il passe quatre années au sein du centre de formation, avant de rejoindre le noyau U21 de Deinze en 2022, avec l'ambition évidente de rejoindre le noyau A.

C'était fait, un an plus tard, mais Dries Arfaoui a cependant toujours dû se contenter d'un rôle de remplaçant, et n'a jamais pu faire ses débuts dans le monde professionnel.

Victime, comme bien d'autres, de la faillite du club de Challenger Pro League en fin d'année 2024, le natif d'Asse s'est trouvé un nouveau point d'attache, et revient "chez lui."

En effet, Dries Arfaoui rejoint le Club Africain, en Tunisie, jusqu'en 2027. International espoir ayant réalisé une très belle Coupe du Monde U20 avec la Tunisie, il va tenter la percée vers les sommets du continent africain.