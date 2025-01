Kevin De Bruyne se contente d'un quart d'heure et City renverse Chelsea sans lui

Kevin De Bruyne a débuté le choc entre Manchester City et Chelsea sur le banc. Il n'a disputé qu'un quart d'heure.

Voilà un résultat qui confimera le regain de forme de Manchester City ces derniers mois. Les Citizens ont en effet renversé Chelsea (3-1), qui avait ouvert le score dès la 3e minute de jeu via Noni Madueke et forcé les hommes de Pep Guardiola à courir après le score.

Un but encaissé suite à l'erreur... de la nouvelle recrue mancunienne, Abdukodir Khusanov, qui se trouait devant Nicolas Jackson. L'Ouzbek, transféré pour 50 millions d'euros cet hiver, est sorti à la 54e minute de jeu. Peu avant la pause, son compère en défense Josko Gvardiol avait égalisé (42e, 1-1).

Autre nouvelle recrue alignée d'emblée, Omar Marmoush, qui a failli ouvrir son compteur buts dès la 30e minute de jeu mais a été signalé hors-jeu. En seconde période, Erling Haaland, l'homme qu'il doit notamment venir concurrencer (même si Marmoush était aligné en 10 ce samedi), faisait 2-1 (68e).

Peu de temps après, Kevin De Bruyne, laissé au repos, montait au jeu. Il sera le seul Belge à fouler la pelouse, Doku et Lavia étant blessés et indisponibles. Mais KDB ne parviendra pas à être décisif, le troisième but de Manchester City étant inscrit par Foden à la 87e.

Avec cette victoire, Manchester City se retrouve à la 4e place du championnat, trois points seulement derrière Nottingham Forest qui a pris une gifle à Bournemouth plus tôt ce samedi. Les Skyblue continuent à se ressaisir, tandis que Chelsea dégringole et quittent même le top 5 désormais.