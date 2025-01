"Je connais seulement le gardien dans l'équipe" : Courtois s'apprête à affronter une équipe qu'il ne connaît pas en Ligue des Champions, mais... il la respecte malgré tout

Le Real Madrid parviendra-t-il à intégrer le top 8 ? Réponse ce mercredi dans une soirée où les 18 équipes de Ligue des Champions joueront en même temps. Thibaut Courtois préface la rencontre face à Brest.

Ce mercredi, le Real Madrid se déplacera au Stade de Roudourou pour affronter Brest. À la veille de cette rencontre importante pour les Madrilènes, qui pourraient toujours intégrer le top 8, Thibaut Courtois a pris la parole en conférence de presse.

"Nous sommes très bien, nous jouons bien et nous marquons beaucoup de buts. Et nous défendons mieux. Ce sera un match difficile, contre un adversaire très physique, qui possède un attaquant très grand et des joueurs de qualité. Nous devons être compétitifs et faire un grand match. Et gagner", explique le Diable Rouge.

"L'important est de gagner... et nous verrons", s'exprimant à propos d'un potentiel top 8. "Ne spéculons pas. Il y a tellement de matchs que, pendant les 90 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Le fait est que ce n'est pas demain que nous devons gagner, mais dans d'autres matchs. Mais gagnons demain et nous verrons si nous avons une chance d'atteindre le top 8."



"Bien entrer dans le match est la chose la plus importante. Contre Las Palmas, on encaisse très tôt, à Valladolid j’en ai arrêté un... Nous devons améliorer nos entames, car nous nous compliquons inutilement les matchs. Mais cela concerne les onze joueurs, pas seulement les défenseurs. Les attaquants doivent aussi bien presser, par exemple. Pour aller loin, nous devons défendre à onze, nous améliorer en défense, parce qu'en attaque, nous nous débrouillons bien", pointe le portier

Je connais seulement le gardien dans l'équipe

Le joueur belge a ensuite pris la parole sur son adversaire de ce mercredi : "C'est une ville très froide, mais en Espagne, il y a aussi des villes froides. Bien sûr, je suis surpris par le niveau de Brest, ils jouent très bien et physiquement ils sont très bons, nous devrons travailler très dur demain."

Courtois ne connaît pas bien l'effectif brestois : "Je connais seulement le gardien dans l'équipe, parce qu'il a joué en Belgique. Mais j'ai vu plusieurs matchs, comme celui contre Leverkusen, et c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. Ils veulent le ballon et ne laissent pas d'espaces. Ils jouent toujours dans la moitié de terrain de l'adversaire et ils sont très forts à domicile. Ce sera difficile, intense."