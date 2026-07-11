Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Zlatan Ibrahimovic dézingue Lammens et Garcia : "Honte à lui et à l'entraîneur des gardiens"
Photo: AI generated
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Consultant de luxe pour FOX Sports dans cette Coupe du Monde, Zlatan Ibrahimovic n'a pas été avare de déclarations fortes. C'est cette fois Rudi Garcia qui en fait les frais.

Les choix de Rudi Garcia dans cette Coupe du Monde ont souvent été commentés, notamment au coup d'envoi. Le sélectionneur a souvent sauvé les meubles avec des changements bien sentis, mais ses compositions d'équipe n'ont pas toujours fait l'unanimité.

Face à l'Espagne, c'est plus mitigé : le onze de base a été influencé par deux blessures (Onana et Tielemans), et les changements se sont peut-être un peu trop adaptés à l'adversaire, cherchant l'équilibre avec la montée de Witsel plutôt que d'un élément offensif plus imprévisible.

Zlatan Ibrahimovic, consultant de choc pour FOX Sports, n'y a pas été avec le dos de la cuillère au moment d'analyser l'élimination belge. "Je mets la responsabilité de cette défaite complètement sur le sélectionneur belge. Sa décision a coûté le match à son équipe", estime le Suédois. Il parle ici bien sûr de la sortie de Thibaut Courtois sur blessure.

Ibrahimovic n'est pas fan de Senne Lammens 

Courtois a en effet déclaré après la rencontre qu'il aurait pu continuer à jouer, mais que le coach lui avait demandé de sortir. "Comment peux-tu sortir Courtois et faire rentrer Lammens, alors que Penders est sur le banc ? Est-ce simplement parce que Lammens joue à Manchester United et Penders à Strasbourg ? Ce n'est pas comme ça que tu choisis le gardien de ton équipe nationale".


Pour Ibrahimovic, celui que l'on considère comme le n°2 des Diables est donc moins fort que le n°3. "C'est un mauvais choix qui a décidé de tout le match. Lammens n'est pas assez bon pour ce niveau, il est surcoté. Penders est un meilleur gardien, tout le monde peut le voir. C'est honteux. Honte au sélectionneur et à l'entraîneur des gardiens d'avoir fait un si mauvais choix". Guy Martens, entraîneur des gardiens des Diables qui a... formé Thibaut Courtois mais aussi Mike Penders, appréciera...

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