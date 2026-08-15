Le Club de Bruges déroule à OHL, profitant notamment d'une grosse erreur de son ancien gardien

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le Club de Bruges déroule à OHL, profitant notamment d'une grosse erreur de son ancien gardien
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Club de Bruges n'a pas tremblé en déplacement à OHL. Les Blauw & Zwart ont profité d'une grosse erreur de leur ancien gardien Dani Van den Heuvel, arrivé cette saison à Louvain, pour ouvrir le score.

L'entame de match du Club de Bruges n'était pourtant pas très réussie, et Schrijvers passait même assez près d'ouvrir le score peu après le quart d'heure en faveur d'OHL. Mais les Blauw & Zwart restaient sérieux, et finissaient par faire 0-1 avec cynisme.

Sur une frappe de Mamadou Diakhon, que l'on pensait peu dangereuse, Dani Van den Heuvel, ancien gardien du Club de Bruges, se trouait. Arrivé cet été à OHL, l'ex-n°3 des Gazelles n'avait pas la main assez ferme et poussait le ballon dans ses filets (26e, 0-1). 

OHL n'abandonne pas, et continue à pousser, le duel Lee-Ikwuemesi valant la peine d'être suivi. Une frappe de Siebe Schrijvers passait tout près d'égaliser en fin de première période et sans la grosse erreur de Van den Heuvel, bien malin qui peut dire si Bruges aurait ouvert le score.

Bruges déroule en seconde période

En deuxième mi-temps, l'entame de match sera plutôt en faveur des Louvanistes, Yann Sommer allant notamment à la faute sur une sortie. Mais OHL n'en profite pas et une tête de Brandon Mechele sur corner va faire le break, et mettre Bruges sur du velours (0-2, 61e). Tresoldi passe tout près du but du K.O dans la foulée.

Diakhon, puis encore Tresoldi sur une nouvelle erreur de Van den Heuvel multiplieront les occasions, et l'entrée au jeu de Virgili sera suivie d'un premier centre de l'extérieur du pied qui en dit long sur les qualités techniques et la confiance en lui de l'Espagnol.

C'est finalement Lemaréchal qui ira trouver Nicolo Tresoldi pour enfin faire 0-3, à la 85e minute, juste avant la sortie de ce dernier. L'attaquant germano-italien devrait rester à Bruges cet été et si cela se confirme, on voit mal qui peut aller le chercher dans la course au titre de meilleur buteur du championnat. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
OH Louvain

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 13:30 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ? Union 60 Union 60 a propos de L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili Davgn Davgn a propos de Arne Engels tiendrait son transfert après deux saisons en Écosse... mais la destination peut surprendre Union 60 Union 60 a propos de L'Union va perdre l'un de ses talents défensifs, direction l'Espagne Union 60 Union 60 a propos de Enfin des nouvelles d'Axel Witsel : il est cité dans un grand championnat Pogi Pogi a propos de Anderlecht tient son Achraf Hakimi : Ali Maamar est méconnaissable en ce début de saison Union 60 Union 60 a propos de Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer Albert Dupont Albert Dupont a propos de Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique Union 60 Union 60 a propos de Un adversaire des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 retire son soutien à Gianni Infantino Union 60 Union 60 a propos de Deux derniers transferts bloqués au FC Liège, qui attend le feu vert : "Pas normal que les clubs en pâtissent" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved