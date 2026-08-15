Le Club de Bruges déroule à OHL, profitant notamment d'une grosse erreur de son ancien gardien

Le Club de Bruges n'a pas tremblé en déplacement à OHL. Les Blauw & Zwart ont profité d'une grosse erreur de leur ancien gardien Dani Van den Heuvel, arrivé cette saison à Louvain, pour ouvrir le score.

L'entame de match du Club de Bruges n'était pourtant pas très réussie, et Schrijvers passait même assez près d'ouvrir le score peu après le quart d'heure en faveur d'OHL. Mais les Blauw & Zwart restaient sérieux, et finissaient par faire 0-1 avec cynisme.

Sur une frappe de Mamadou Diakhon, que l'on pensait peu dangereuse, Dani Van den Heuvel, ancien gardien du Club de Bruges, se trouait. Arrivé cet été à OHL, l'ex-n°3 des Gazelles n'avait pas la main assez ferme et poussait le ballon dans ses filets (26e, 0-1).

OHL n'abandonne pas, et continue à pousser, le duel Lee-Ikwuemesi valant la peine d'être suivi. Une frappe de Siebe Schrijvers passait tout près d'égaliser en fin de première période et sans la grosse erreur de Van den Heuvel, bien malin qui peut dire si Bruges aurait ouvert le score.

Bruges déroule en seconde période

En deuxième mi-temps, l'entame de match sera plutôt en faveur des Louvanistes, Yann Sommer allant notamment à la faute sur une sortie. Mais OHL n'en profite pas et une tête de Brandon Mechele sur corner va faire le break, et mettre Bruges sur du velours (0-2, 61e). Tresoldi passe tout près du but du K.O dans la foulée.

Diakhon, puis encore Tresoldi sur une nouvelle erreur de Van den Heuvel multiplieront les occasions, et l'entrée au jeu de Virgili sera suivie d'un premier centre de l'extérieur du pied qui en dit long sur les qualités techniques et la confiance en lui de l'Espagnol.





C'est finalement Lemaréchal qui ira trouver Nicolo Tresoldi pour enfin faire 0-3, à la 85e minute, juste avant la sortie de ce dernier. L'attaquant germano-italien devrait rester à Bruges cet été et si cela se confirme, on voit mal qui peut aller le chercher dans la course au titre de meilleur buteur du championnat.