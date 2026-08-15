Zion Suzuki n'ira pas au PSG, un club tente d'en profiter

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Tout semblait indiquer que Zion Suzuki allait s'engager au PSG dans les heures à venir. Il n'en sera finalement rien : le Japonais ne signera pas en faveur du double champion d'Europe. C'est ce qu'annonce Fabrizio Romano.