Deux derniers transferts bloqués au FC Liège, qui attend le feu vert : "Pas normal que les clubs en pâtissent"

Le premier match officiel approche au RFC Liège, où Gaëtan Englebert a fait le point sur le mercato et son effectif avant la réception des Francs Borains. Deux derniers transferts sont pour l'instant bloqués par des problèmes administratifs.

C'est une grosse conférence de presse que tenait le RFC Liège ce jeudi à Rocourt. Le grand rendez-vous d'avant-saison, où le CEO Thomas Rodrigues Pereira, le co-président Jean-Paul Lacomble, l'entraîneur et directeur sportif Gaëtan Englebert ainsi que le capitaine Jonathan d'Ostilio se sont exprimés sur cette cuvée 2026-2027 qui pointe plus que jamais le bout de son nez, avec un premier match qui se jouera lundi soir (festivités du 15 août à Liège obligent) contre les Francs Borains.

"Enfin", a lancé Gaëtan Englebert en évoquant cette reprise. "Pour les joueurs comme pour le staff, la pause de quatre mois sans match officiel est très longue. On s'est préparés en deux phases pour ne pas avoir trop d'arrêts et on a pour le moment été épargnés par les blessures, ce qui est positif par rapport à la saison dernière."

Le RFC Liège a su compenser ses pertes sportives

Avec douze départs, dont ceux de Jordan Bustin, Alexis De Sart et la fin du prêt de Frédéric Soelle Soelle, le RFC Liège a perdu du beau monde. "On a essayé d'être rapides dans notre recrutement. Aujourd'hui, nous avons 17 ou 18 joueurs qui sont sélectionnables pour le premier match et qui sont tous prêts à être titulaires, c'est ce qu'on voulait. On a parfois connu trop d'écart entre certains joueurs, et quand l'un ou l'autre manquait à l'appel, on le ressentait directement", a analysé le T1 des Sang & Marine.

Gaëtan Englebert s'est confié, d'abord de manière globale, sur le mercato réalisé par le Matricule 4. "Cela faisait quelques années que le groupe ne bougeait pas trop, c'est un peu plus le cas cette fois. Quelques joueurs arrivaient en fin de cycle, d'autres avaient physiquement plus de mal à rester dans le club. La demande générale du club était de prendre des joueurs avec de la qualité, mais aussi une marge de progression et un potentiel de revente."

Recruter un quatrième gardien est devenu une nécessité

L'homme à la double casquette, à Rocourt, a ensuite détaillé les mouvements de l'été, poste par poste, en commençant par les gardiens. "On pensait être parés avec Alexis (André Jr.), Joshua (Mpenza) et Thomas (Wauters), mais Joshua s'est légèrement blessé et Thomas est tombé malade en début de préparation. On ne pouvait pas commencer la saison avec un seul gardien disponible, on a donc recruté un dernier portier avec Oregan Ravet, qui arrive du SL16 FC."





En défense. "On a perdu Jordan (Bustin) qui était là depuis des années et qui était sorti de l'académie. Il peut améliorer son niveau financier au Beerschot et il avait aussi besoin d'un nouveau défi. Il sera remplacé numériquement par Eric N'Jo, sur qui on peut pleinement compter cette saison après sa blessure. En défense centrale toujours, Ilunga Kitoko, un jeune joueur congolais, est arrivé et présente un peu le même profil que Jordan Bustin." Pierre-Yves Ngawa est également toujours là.

Un rôle plus défensif pour Simon Paulet et Damien Mouchamps

Les couloirs défensifs semblent moins bien fournis, mais Gaëtan Englebert a sa solution. "Jonathan d'Ostilio est très difficile à bouger (sourire), Stefano Marzo est là aussi, et d'autres joueurs ont les qualités pour jouer à ce poste, comme Simon Paulet qui se sent peut-être même mieux à cette position que dans le cœur du jeu, et Damien Mouchamps."

Au milieu de terrain, la donne est claire. "L'expérience de Reno (Wilmots), la qualité de Kays (Ruiz-Atil), l'avenir avec Kevin (Shkurti). Afonso (N'Salambi) présente un profil qui manquait, et Valentin Guillaume va amener des projections offensives et de la présence dans les seize mètres."

Le RFC Liège a également renforcé son secteur offensif, avec notamment l'arrivée de Nacim Dendani, en provenance de l'équipe U21 de l'AS Monaco, qui a déjà montré de belles choses durant la préparation. "Il dispose de grosses qualités individuelles pour faire la différence sur les côtés." En pointe, deux joueurs sont arrivés pour remplacer Oumar Diouf parti l'été dernier. "Ryan Ogam, un international kényan qui a déjà une certaine expérience, et Arnold Qevani, qui n'est pas loin de la sélection A du Luxembourg et qui a encore une belle marge de progression."

Deux derniers transferts dépendent de l'administratif

Le mercato des Liégeois est pratiquement terminé. Il l'est, en réalité, mais deux joueurs n'ont pas encore pu être inscrits, comme l'a expliqué le CEO Thomas Rodrigues Pereira. "On a des complications administratives avec l'Office des étrangers. On a communiqué avec la Pro League, et on a reçu ce jour (lisez ce jeudi, ndlr.) un retour selon lequel plusieurs clubs ont signalé des problèmes."

"On est en contact avec le cabinet du ministre Clarinval (Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi) et d'Anneleen Van Bossuyt (ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale) pour que les choses bougent. Les administrations sont lentes, mais ce n'est pas normal que les clubs professionnels doivent en pâtir." La dernière ligne droite du mercato estival des Rouge et Bleu.