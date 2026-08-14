Analyse Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ?
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Ryan Fosso est le nouveau numéro 6 du Standard. Le néo-international camerounais, qui présente un profil similaire à celui de N'Golo Kanté, a déjà disputé de nombreux matchs de Coupe d'Europe et arrive avec un certain bagage en bord de Meuse.

C'est officiel, le Standard tient son nouveau numéro 6, qui pourrait prendre rapidement une place de titulaire compte tenu des performances délicates de Marco Ilaimaharitra. Ryan Fosso, ou Donfack Ryan Fosso Ymefack de son nom complet, a signé un contrat de trois ans chez les Rouches et arrive en provenance du Sturm Graz contre une indemnité avoisinant le million d'euros.

Natif de Lugano, en Suisse, le joueur de 24 ans est en réalité un international camerounais, lui qui a connu ses deux premières sélections avec l'équipe nationale au mois de mars. Passé par des petits clubs régionaux, il intègre ensuite le centre de formation des Young Boys Berne et grandit jusqu'à évoluer avec les U21 en Promotion League, le troisième niveau suisse chez les adultes. Il ne joue toutefois aucun match officiel avec l'équipe première.

Une découverte de la Coupe d'Europe... au Liechtenstein

Ses débuts professionnels, c'est le club du FC Vaduz, ogre incontesté du Liechtenstein, qui les lui offre. Ryan Fosso passe de la Promotion League à la Challenge League, la deuxième division suisse. Le changement est grand, mais le médian défensif s'intègre rapidement et va jusqu'à disputer onze rencontres de Conference League avec le club liechtensteinois, et faisait l'objet d'un article de la Swiss Football League en mars 2023, qui évoquait sa "progression fulgurante."

En deux saisons à Vaduz, Ryan Fosso dispute 78 rencontres et remporte à deux reprises la Coupe du Liechtenstein. Il marque également son premier but en championnat contre le Stade Lausanne-Ouchy, dans le temps additionnel, en mai 2023. Un an plus tard, à l'été 2024, il quitte le micro-État voisin de la Suisse pour s'engager au Fortuna Sittard, en première division néerlandaise, où il côtoie notamment les ex-Rouches Samuel Bastien (23 matchs ensemble) et Alen Halilovic (25).

Un grand pas, qu'il assumait. "L'ascenseur ou l'escalier, l'important, c'est d'aller le plus haut possible", réagissait-il dans les colonnes du média suisse Blick en septembre 2024, qui évoquait sa progression et ce nouveau plus grand défi de sa carrière. Titulaire, il dispute 51 matchs en 18 mois pour le compte du club d'Eredivisie, marque un but et rejoint d'abord la sélection U21 suisse, avec laquelle il dispute trois rencontres.

Lire aussi… Officiel : voilà le nouveau milieu défensif du Standard

Fosso Ryan
© photonews

Un profil à la N'Golo Kanté

Dans cette même interview au Blick, il évoquait son modèle, N'Golo Kanté. "Avant, j’aimais certains clubs, maintenant, j'apprécie les joueurs. Cela me faisait plaisir de regarder les milieux de terrain comme lui. J’essaie de regarder ce que ces joueurs font de bien sur le terrain et de le reproduire." L'ancien Bleu, propriétaire de l'Excelsior Virton, présente, toutes proportions gardées, un profil similaire à celui de la nouvelle recrue du Standard : un milieu défensif athlétique, dynamique, capable de couvrir beaucoup de terrain.

En janvier dernier, il quittait le Fortuna Sittard pour rejoindre le Sturm Graz, alors double champion d'Autriche en titre, et pour partager le vestiaire pendant quelques mois avec Dimitri Lavalée, qui était blessé mais qu'il retrouve en bord de Meuse. Dans son communiqué de bienvenue, le directeur sportif Michael Parensen se réjouissait alors grandement de son arrivée.

"Ryan Fosso apporte non seulement un athlétisme exceptionnel, mais aussi une intelligence de jeu, du dynamisme et un mental irréprochable – autant de qualités que nous recherchions à ce poste. À seulement 23 ans, il possède un grand potentiel, mais aussi une expérience déjà considérable et a fait ses preuves en première division néerlandaise."

Ryan Fosso, rapidement titulaire au Standard ?

Ce sont précisément ces qualités qui ont convaincu le Standard de débourser à peu près le même montant que le Sturm Graz il y a huit mois, à savoir environ un million d'euros, pour s'attacher ses services. Les Rouches en avaient évidemment besoin, après le passage d'Ibrahim Karamoko en défense centrale et les performances souvent inquiétantes de Marco Ilaimaharitra, pour qui ce transfert représente un pas de plus vers la sortie.

C'est durant cette période que Ryan Fosso opte finalement pour le Cameroun et dispute ses premières minutes contre l'Australie en mars. Un mois durant lequel il marque aussi le premier de ses deux buts avec le Sturm Graz. Pas toujours titulaire à part entière, avec 1.300 minutes disputées en 20 matchs, le médian défensif décide donc de "franchir un nouveau cap dans sa carrière", en rejoignant le Standard.

Ryan Fosso l'avait déclaré dès son ascension en Suisse : le but est de continuer à progresser et à franchir des paliers, peu importe le rythme. C'est ce qu'il estime à nouveau réaliser en rejoignant le Standard, qui aura bien besoin qu'il soit à niveau rapidement. Cela devrait être le cas, puisqu'il compte déjà 290 minutes en match officiel depuis le début de la saison, dont 110 en tours préliminaires de la Ligue des Champions.

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