Enfin des nouvelles d'Axel Witsel : il est cité dans un grand championnat

Depuis qu'il a été laissé libre par Gérone, Axel Witsel n'a toujours pas retrouvé de club. Après de longues semaines sans que l'on parle de lui, le Diable Rouge est désormais cité en France.

Suite à la relégation de Gérone en Liga Segunda, Axel Witsel, 37 ans, a été laissé libre par le club espagnol. Mais le Diable Rouge, qui a participé à la Coupe du Monde 2026 cet été, était affirmatif en conférence de presse aux États-Unis : il ne souhaitait pas pour autant mettre un terme à sa carrière.

Witsel avait également été très clair cette fois : alors que des négociations avaient eu lieu l'été dernier, pas question pour lui de revenir au Standard. Le Soulier d'Or 2008 ne donnait aucun faux espoir aux supporters des Rouches, et espérait encore pouvoir rebondir au plus haut niveau pour une dernière pige.

Après de longues semaines de calme plat, voilà qu'une option semble se dessiner. Selon les informations de RMC Sport, Axel Witsel serait en effet dans les petits papiers de l'OGC Nice. Les Aiglons ont récemment perdu un autre vétéran, Dante Bonfim, qui a pris sa retraite : ils pourraient donc le remplacer par un autre ex-Rouche.

Nice doit également faire sans Olivier Abergel, blessé, et a perdu Charles Vanhoutte, parti à Feyenoord. Axel Witsel pourrait donc venir faire profiter le club de Ligue 1 de son expérience à deux postes : dans l'entrejeu et en défense centrale.

Axel Witsel vient pourtant de vendre sa maison à la Côte d'Azur

Ironie du sort : ce matin, Axel Witsel faisait déjà l'actualité, et déjà en lien avec la Côte d'Azur... mais parce qu'il était enfin parvenu à vendre sa villa de luxe. Une villa qu'il avait mise en vente à 6 millions d'euros ; il devra se contenter de 4,9 millions.





Si le Diable Rouge venait à signer à l'OGC Nice, peut-être regrettera-t-il de s'être séparé de cette splendide villa, qui aurait pu lui être utile...