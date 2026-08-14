Arne Engels tiendrait son transfert après deux saisons en Écosse... mais la destination peut surprendre

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Il semblerait qu'Arne Engels s'apprête à quitter le Celtic Glasgow. Et il aurait opté pour... la D2 : le Diable Rouge va signer à West Ham United, relégué en Championship au terme de la saison passée.

D'après les informations du média anglais Sky Sports, West Ham United et le Celtic Glasgow auraient trouvé un accord pour un transfert d'Arne Engels (22 ans).

Le Diable Rouge devrait rejoindre les Hammers cet été contre un montant estimé à 25 millions d'euros, deux ans après être arrivé en Écosse en provenance du FC Augsbourg.

Le Celtic Glasgow avait à l'époque dépensé 11 millions d'euros, un record, pour s'offrir les services du Belge. West Ham, de son côté, vit un été assez calme et pour cause : le club londonien a été relégué en Championship. Ce départ d'Arne Engels pour la D2 anglaise peut donc surprendre.

Le Celtic a refusé une offre plus élevée

Fait étonnant : Nottingham Forest avait proposé, en janvier dernier, un montant pouvant aller jusqu'à 29 millions d'euros bonus compris. Forest est depuis resté en Premier League et Engels, qui a très bien terminé la saison, va finalement s'en aller... pour moins cher, et en Championship. 


Si le transfert se confime, Arne Engels risque de ne pas se rapprocher des Diables Rouges dans un premier temps. Mais s'il parvient à aider West Ham United à remonter, cela n'aura été qu'une question de temps avant qu'il évolue bel et bien en Premier League. 

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