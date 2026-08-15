Michel-Ange Balikwisha doit... et va quitter le Celtic Glasgow

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Michel-Ange Balikwisha doit... et va quitter le Celtic Glasgow
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N'ayant plus joué un match professionnel depuis le mois de janvier (et encore), Michel-Ange Balikwisha va bien quitter le Celtic Glasgow cet été. Plusieurs clubs auraient déjà pris des renseignements sur l'ailier gauche congolais, mais personne ne s'est encore montré véritablement concret.

Parti du Standard en 2021 pour l'Antwerp contre cinq millions d'euros, et parti de l'Antwerp quatre ans plus tard, soit l'été dernier au Celtic Glasgow contre la même somme, Michel-Ange Balikwisha n'a jamais été en odeur de sainteté chez le géant écossais. 

Avec trois petites titularisations et une dizaine de montées au jeu avant le mois de janvier, l'ailier gauche congolais de 25 ans n'a cumulé que 398 minutes toutes compétitions confondues, avant d'être écarté pour la deuxième partie de saison. 

Michel-Ange Balikwisha doit, et va quitter le Celtic Glasgow

Plus une seule fois sur le terrain dès la fin octobre et plus jamais dans le groupe dès la mi-décembre, sauf pour un quatrième tour de Coupe d'Ecosse au mois de janvier contre une équipe de cinquième division, Balikwisha savait qu'une solution allait devoir être trouvée cet été malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030, et même s'il avait participé à certains matchs amicaux de pré-saison. 

"Victime de l'approche tactique de l'entraîneur Martin O'Neill", explique le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, qui confirme que Michel-Ange Balikwisha est sur le point de quitter le Celtic. 


Plusieurs clubs auraient scouté l'ancien de Neerpede et du Standard, dont Monza, Bâle et le SV 07 Elversberg, promu en Bundesliga. La course pour le signer, qui ne semble toutefois pas très animée, reste ouverte.

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