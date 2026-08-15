Sam Baro ne laisse planer aucun doute sur les objectifs de La Gantoise

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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Sam Baro ne laisse planer aucun doute sur les objectifs de La Gantoise
Photo: © photonews
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La Gantoise a connu des performances très irrégulières ces dernières années, mais a tout de même décroché la saison dernière un ticket européen. La saisonBuffalos sont déjà pleinement engagés dans les tours préliminaires européens. Les objectifs sont clairs.

La saison de La Gantoise, comme celle d'Anderlecht a très vite commencé. Les "Buffalos" sont déjà pleinement engagés dans les tours préliminaires européens et les objectifs sont clairs.

L'entraîneur Rik De Mil l’avait déjà annoncé avant le début de la saison : les objectifs de La Gantoise sont clairs cette saison et ils ont également été discutés en interne. Décrocher à nouveau un ticket européen, atteindre cette saison la phase de championnat de la Conference League et aller chercher la Coupe.

Mais que pense réellement le nouvel homme fort de la situation actuelle à La Gantoise ? "C’était un fameux pas en avant que de reprendre La Gantoise", a déclaré Sam Baro lors des Gentse Feesten.

Déjà beaucoup de progrès

"Je pense que nous avons déjà franchi beaucoup d’étapes avec La Gantoise, estime Sam Baro. Le parcours a déjà été mouvementé, avec beaucoup de hauts et de bas. Lors de la première saison, il y a trois ans, nous avons terminé 7e, puis 6e la saison suivante et 5e la saison dernière. Et nous sommes à nouveau partis à la conquête de l’Europe."

"Espérons que nous passerons l’hiver européen, déclare Sam Baro. C’est toute une aventure. Nous voulons faire grandir La Gantoise de manière continue et constante. Cela se fait avec des hauts et des bas. Il y a beaucoup de concentration et de grinta dans le groupe, Christian Burgess est un véritable leader. C’est le profil que nous voulions faire venir au club, et nous y sommes parvenus."

Que peut-on attendre de La Gantoise ?

"Il reste encore du travail et certaines lacunes auxquelles nous devons remédier, mais cela progresse", ajoute l’homme fort du club. La conclusion n’est-elle pas que, dans une équipe de football, il y aura toujours du travail à accomplir, partout et en permanence ? Sur ce point, tout le monde semble d’une manière ou d’une autre d’accord. "Nous voulons construire l’ADN, la grinta et la mentalité, et continuer ainsi à bâtir La Gantoise", a encore annoncé Sam Baro.

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