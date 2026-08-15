OFFICIEL : Mika Godts est un joueur du Paris Saint-Germain

Il ne manquait que l'officialisation depuis qu'un accord total avait été trouvé concernant Mika Godts entre l'Ajax Amsterdam et le PSG. C'est désormais fait : le Belge rejoint le double champion d'Europe.

Après des jours de négociations entre l'Ajax Amsterdam et le PSG, un accord avait été trouvé récemment concernant un transfert de Mika Godts.

C'est désormais officiel : le Belge de 21 ans quitte les Pays-Bas, et signe en faveur du double champion d'Europe en titre. Il a signé un contrat jusqu'en 2031 au PSG, annonce le club via son site officiel.

Auteur d'une saison 2025-2026 de très haut vol avec l'Ajax, Mika Godts signe au PSG contre un montant estimé à 56 millions d'euros. Les premières offres parisiennes avaient été refusées par l'Ajax, mais Paris a insisté et tenait absolument à s'offrir le Diable Rouge.

Mika Godts tient son transfert de rêve

Mika Godts va donc évoluer aux côtés de stars comme Khvisha Kvaratskhelia, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, sous les ordres de Luis Enrique. Le Belge va devoir passer un palier mais son talent devrait lui permettre d'obtenir du temps de jeu, la saison du PSG s'annonçant chargée.



Devenu international en mars dernier, Mika Godts n'avait pas été repris pour la Coupe du Monde 2026. Une décision fort critiquée de la part de Rudi Garcia. Mark Van Bommel risque de ne pas pouvoir se permettre d'ignorer le grand talent formé à Anderlecht et Genk s'il confirme sa progression au PSG.