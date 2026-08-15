Une trahison qui ne plaira pas : à peine arrivé au Beerschot, il s'en va pour l'Antwerp

L'Antwerp vient de réaliser l'un des "transferts" les plus polémiques de l'été, mais il concerne son staff. Peter Persoons, analyste vidéo, débarque au Bosuil en provenance du Beerschot... qu'il venait de rejoindre il y a quelques semaines.

Peter Persoons (58 ans) ne s'est probablement pas fait d'amis dans les tribunes du Kiel. En effet, selon les informations du Nieuwsblad, l'analyste vidéo du Beerschot, arrivé en juillet dernier chez les Rats, s'en va déjà... et rejoint le grand rival, l'Antwerp.

Persoons était déjà en discussions avec l'Antwerp ces derniers jours à la suite de la nomination de Mark Van Bommel à la tête des Diables Rouges.

En effet, le nouveau sélectionneur belge a débauché Alex Abresch, analyste vidéo du Great Old avec lequel il avait collaboré à son époque anversoise, pour le staff fédéral.

Persoons déjà présent à Courtrai ce samedi

Avant cela, Peter Persoons s'est fait connaître en tant qu'analyste vidéo du KRC Genk, où il a officié durant 10 ans. En janvier 2026, il rejoignait ensuite Oud-Heverlee Leuven.

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Ce samedi, Persoons était déjà présent au sein du staff de Marvin Compper, pour le second match de la saison de l'Antwerp en déplacement du côté du KV Courtrai.