Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique

Romelu Lukaku a rejoint le Fenerbahçe cet été pour y relancer sa carrière. C'est une première signature en Turquie pour le Diable Rouge, qui a pourtant des liens inattendus avec le pays. En effet, son père Roger y a évolué une saison, et Romelu l'y avait accompagné.

Nous n'irons bien sûr pas jusqu'à parler de choix du coeur pour explique le transfert de Romelu Lukaku au Fenerbahçe cet été. Mais la signature du Diable Rouge à Istanbul a une portée émotionnelle inattendue, qu'il a expliquée via les canaux officiels du Fenerbahçe au moment de sa signature.

"Pour moi, signer ici, c'est aussi un moment émouvant. Je reviens en Turquie après de nombreuses années. Comme vous le savez, j'ai vécu ici lorsque j'étais enfant et c'est ici, aux côtés de mon père, que j'ai découvert le monde du football professionnel", déclarait Lukaku, évoquant ainsi le passage de Roger Lukaku en Turquie, dans les années 90.

Roger Lukaku a évolué à Gençlerbirligi en 1996-1997

En effet, en 1996-1997, Roger Lukaku quittait la Belgique et le Germinal Ekeren pour s'offrir sa seule pige (à l'exception de ses débuts en Côte d'Ivoire) à l'étranger, et rejoignait Gençlerbirligi. Alors âgé de trois ans, son fils Romelu l'accompagnait, et découvrait non pas Istanbul mais bien la capitale, Ankara, dont Gençlerbirligi est le club principal.

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Une expérience qui se limitera donc à une saison, 33 matchs et 4 buts pour l'attaquant zaïrois, qui revient ensuite en Belgique, au FC Malines, en 1997. Roger Lukaku sera alors proche de la fin de sa carrière, du moins au plus haut niveau, puisqu'il jouera encore au KV Ostende en 1998-1999 puis partira dans les divisions inférieures.

Cette brève expérience turque a visiblement marqué Romelu Lukaku, qui va donc désormais découvrir la vie à Istanbul. On est curieux de voir si lui qui parle déjà huit langues tentera de maîtriser le turc au passage, histoire de se mettre encore un peu plus les supporters locaux dans la poche...