Mac Allister capitaine courage, Havenaar et Leysen fébriles : les notes de l'Union contre Zulte Waregem

L'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue à se remettre la tête à l'endroit après son élimination en Ligue des Champions. Voici les notes des joueurs pour le match nul contre Zulte Waregem.

Koffi (7,5) : Déjà décisif sous ses nouvelles couleurs après un peu plus de 20 minutes et ce un-contre-un remporté par Hedl, montrant au passage son style félin sur sa ligne. Une deuxième parade pour délivrer sa carte de visite à la demi-heure. Sauvé par l'annulation du but visiteur sur une sortie peu assurée avant le dernier quart d'heure.

Mac Allister (6,5) : Averti après une demi-heure, opposé au joueur le plus vif des visiteurs (Marley Aké) et fameusement ensanglanté par l'attaquant le plus robuste du championnat (Ementa) : rien n'a été épargné au capitaine saint-gillois, qui s'est relevé pour emmener tout le monde avec lui dans la dernière demi-heure, en vain.

Havenaar (4) : de fameux duels dont il n'est pas toujours sorti vainqueur face à Ementa. Le Nigérian a notamment imposé sa loi pour servir Marley Aké en retrait sur la deuxième grosse occasion de Zulte Waregem.

La défense hésitante

Leysen (4,5) : très fébrile en début de match. Pas aidé par les espaces laissés devant lui, il a parfois lui-même involontairement ouvert la porte à Hedl vers le chemin du but.

Patris (5,5) : pas aussi incisif qu'à Bodo, où il avait été étincelant sur la droite. Semblait pourtant monter en puissance avec un centre qui aurait mérité d'être transformé en assist par Fuseini...juste avant son changement.



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Van de Perre (6) : des récupérations hautes pour permettre à l'Union de continuer à mettre la pression, mais parfois pris entre deux chaises quand Zulte Waregem combinait en reconversion.

Schoofs (5,5) : plus que jamais celui qui dicte le rythme en l'absence de Zorgane. Un rythme qui a longtemps laissé à désirer malgré les efforts de l'ancien Malinois pour se démarquer et offrir des solutions au porteur du ballon.

Zeneli (4,5) : très souvent pris à défaut dans son pressing, ce qui a laissé Zulte Waregem allonger dans le dos de Leysen. Et relativement peu de danger offensivement pour le faire oublier.

Fuseini pas en réussite

Guilherme (6,5) : dès le début, les consignes étaient claires : ne pas s'éterniser dans ses dribbles, mettre le ballon dans le box pour profiter de la vitesse de Fuseini, de la présence de Florucz et des déboulés de Patris. Ses ballons ont rarement trouvé preneur. En deuxième mi-temps, le Brésilien a retrouvé beaucoup plus de liberté et en a profité pour sonner le réveil unioniste en rentrant dans le jeu avant d'armer deux frappes dangereuses, avec moins de réussite qu'à Bodo toutefois.

Fuseini (7) : en ce début de saison, l'animation offensive de l'Union dépend plus que jamais de ses rushs quand Promise David n'est pas là. C'est à double tranchant : le Ghanéen est affûté sur les premiers mètres et a créé plusieurs situations très dangereuses, mais son manque de lucidité dans le dernier geste a mis le manque de variété en lumière aujourd'hui. Et c'est justement lorsqu'on écrivait sa note que le petit attaquant a failli ouvrir le score d'une déviation déterminée au premier poteau, renvoyée par la latte.

Florucz (5,5) : un sprint pour venir soutenir Fuseini en contre qui aurait mérité d'être servi plus tôt, une reprise du gauche qui partait très bien avant d'être contrée...par Patris. Avec des 'si', l'Autrichien aurait pu inscrire un doublé. Mais même avec ces 'si', le peu de danger amené en dehors de ces deux phases ne serait pas passé sous silence.

