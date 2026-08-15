Le transfert de prestige d'un ancien de Pro League tombe à l'eau !

Tout semblait indiquer que Zion Suzuki allait s'engager au PSG dans les heures à venir. Il n'en sera finalement rien : le Japonais ne signera pas en faveur du double champion d'Europe. C'est ce qu'annonce Fabrizio Romano.

Cela devait être l'un des transferts de l'été : Zion Suzuki, auteur de deux excellentes saisons en Serie A et d'une bonne Coupe du Monde 2026 avec le Japon, était en partance pour le PSG. Un transfert qui s'était transformé en saga ces derniers jours.

Zion Suzuki devait en effet initialement rejoindre le PSG puis être prêté par le club français à la Juventus, le double champion d'Europe ayant deux gardiens de haut niveau avec Matfey Safonov et Lucas Chevalier. Mais la direction française s'était rétractée, à la fureur de la Juventus.

Finalement, il semble que ce soit carrément l'intégralité du deal qui soit tombé à l'eau. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le "gourou" du mercato, le transfert de Zion Suzuki au Paris Saint-Germain ne se fera tout simplement pas.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain sources confirm deal OFF for Zion Suzuki.



Verbal agreement done for five days, €35m package, private flight sent today to Parma for medical in Paris but deal called OFF.



↪️ Issues with player’s camp and commissions, confirms @FabriceHawkins. pic.twitter.com/iXY6ZBCXvZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026

Les commissions font annuler le transfert de Zion Suzuki au PSG

Alors que tout était presque signé, que Zion Suzuki avait trouvé un accord avec le PSG et que la visite médicale du portier japonais était planifiée avec un jet privé envoyé à Parme par le club francilien, ce seraient en effet en raison de commissions et d'un problème du côté de l'entourage du joueur que le deal aurait capoté.





C'est une énorme déception pour Zion Suzuki, qui tenait son transfert de rêve, et probablement pour Parme qui s'apprêtait à toucher 35 millions d'euros dans le deal. Reste désormais à voir si cela signifie que l'ancien gardien de but de Saint-Trond restera à Parme, ou si un nouveau transfert l'attend d'ici à la fin du mercato.

Suzuki, 23 ans, s'était révélé à Saint-Trond où il avait signé en 2023. Rapidement, il avait impressionné au Stayen, où il n'était resté qu'une saison, signant à Parme pour 8 millions d'euros lors du mercato estival 2024.