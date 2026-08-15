Le bel hommage de NAC Breda pour le décès de la fille du frère d'un attaquant de Pro League

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Le bel hommage de NAC Breda pour le décès de la fille du frère d'un attaquant de Pro League
Photo: © photonews
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Mats Seuntjens, frère de l'attaquant de Lommel aux cheveux grisonnants Ralf Seuntjens, a perdu sa fille voici quelques jours. Son club, le NAC Breda, lui a rendu un hommage émouvant.

"Le ciel compte désormais une petite étoile de plus" : les supporters de NAC Breda, aux Pays-Bas, ont rendu un hommage poignant à la fille décédée de Mats Seuntjens, frère de l’attaquant de Lommel Ralf.

Le football passe parfois au second plan face aux épreuves de la vie. Vendredi soir, les supporters du NAC Breda l’ont démontré avec une émotion particulière en rendant un hommage poignant à la fille de Mats Seuntjens, morte prématurément, quelques jours auparavant. Le milieu de terrain de 34 ans, frère de l’attaquant de Lommel Ralf Seuntjens, a vécu une période particulièrement douloureuse avec sa compagne Elba.

Ovation lors de sa montée au jeu

Après avoir été absent lors de la rencontre précédente face à Top Oss, Mats Seuntjens a retrouvé le groupe du NAC pour la réception du VVV-Venlo. Lorsqu’il est entré sur la pelouse à la 55e minute, le public de Breda lui a réservé une longue ovation. Malgré la défaite, sur le score de 0-2, le résultat sportif semblait alors passé au second plan pour toutes les personnes présentes dans le stade. 

À quelques minutes du coup de sifflet final, le stade Rat Verlegh a offert une scène particulièrement émouvante. De petites étoiles lumineuses avaient été distribuées aux supporters, qui les ont allumées lorsque les lumières de l’enceinte ont été tamisées. Dans les tribunes, une banderole affichait également un messag profondément symbolique : "Le ciel compte désormais une petite étoile de plus".

Touché par l'hommage

Très touché par cet hommage, Mats Seuntjens a été entouré par ses coéquipiers. Sa compagne Elba a ensuite rejoint la pelouse. Les deux se sont retrouvés dans les bras l’un de l’autre, dans la surface de réparation, juste devant les supporters. Une image forte, qui témoignait de la solidarité du club et de son public dans ce moment particulièrement douloureux.

Ralf Seuntjens y avait fait allusion samedi dernier

Le couple vient de perdre sa fille, Celine Inaya Seuntjens Silva. La nouvelle avait également profondément affecté Ralf Seuntjens, son frère. Samedi dernier, après avoir marqué avec Lommel sur le terrain de Saint-Trond, l’attaquant aux cheveux gris avait évoqué une semaine extrêmement douloureuse pour sa famille, sans toutefois souhaiter en révéler la raison exacte à ce moment-là.

Après la rencontre, Mats Seuntjens a tenu à remercier les supporters du NAC sur Instagram : "Chers supporters de NAC, merci ! Aucun mot." Des paroles courtes, mais qui traduisaient toute l’émotion ressentie face au soutien reçu.

Le défenseur Jan Van den Bergh a lui aussi souligné la force du geste réalisé par les supporters. Selon lui, cette semaine avait été particulièrement éprouvante pour Mats et ses proches. Il a également expliqué que ce moment permettait de mesurer ce que pouvait représenter un club dans une période de deuil.

Au-delà du football et du résultat de la rencontre, le NAC Breda a ainsi offert à Mats Seuntjens et à sa famille un moment de soutien collectif. Dans un stade illuminé par de petites étoiles, les supporters ont voulu rappeler que, même dans les moments les plus douloureux, une communauté peut être présente pour accompagner ceux qui traversent une épreuve.

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