🎥 Le rituel d'avant-match de 20 minutes de Vincent Kompany

Comme tout joueur ou entraîneur, Vincent Kompany a son petit rituel d'avant-match. Sur la chaîne YouTube du Bayern Munich, le Bruxellois en dit plus sur ses 20 précieuses minutes qui lui permettent d'arriver en pleine forme sur le bord du terrain.

Vincent Kompany a dévoilé un rituel pour le moins inhabituel qu’il respecte avant chacune des rencontres du Bayern Munich. Alors que ses joueurs sont déjà sur le terrain pour s’échauffer, l’entraîneur belge de 40 ans préfère s’isoler quelques instants. Sa destination : la douche. Un moment qui lui permet surtout de se couper de l’agitation ambiante et de préparer une dernière fois mentalement le match à venir.

Interrogé sur ses habitudes avant les rencontres dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du Bayern Munich, Kompany a été invité à répondre à plusieurs questions envoyées par les supporters. Lorsqu’une question portant sur l’existence d’un éventuel rituel avant les matchs lui a été posée, le technicien belge a esquissé un sourire. Sa réponse, assez inattendue, explique sans doute cette réaction.

Une parenthèse de calme

"Pendant que les joueurs s’échauffent, je prends une douche", a révélé Kompany. L’entraîneur dispose alors d’une vingtaine de minutes pour se retrouver seul et faire le point avant le coup d’envoi. Mais la douche n’est évidemment pas une simple question de confort ou de préparation physique.

Pour "Vince the Prince", ces quelques minutes constituent avant tout une parenthèse de calme au milieu de l’intense activité qui précède chaque rencontre. "J’ai alors une vingtaine de minutes devant moi et, sous la douche, je repasse encore une dernière fois tout en revue", détaille-t-il. L’objectif est notamment de réfléchir une dernière fois aux messages qu’il souhaite transmettre à ses joueurs et aux différents éléments tactiques du match qui les attend.

"Il ne s’agit donc pas tant de la douche en elle-même que de revoir une dernière fois ce que je dois dire aux joueurs et ce qui nous attend", précise le technicien belge du Rekordmeister. Cette routine lui permet ainsi de mettre de l’ordre dans ses idées avant de rejoindre son équipe. Il décrit ce moment comme "un moment de calme et de silence", tout en soulignant qu’il reste particulièrement en éveil sur le plan mental : "Ce moment reste agité par plein de pensées."





La Supercoupe d'Allemagne bientôt au programme

Ce rituel devrait une nouvelle fois être respecté samedi prochain, à l’occasion d’un rendez-vous déjà important pour le Bayern Munich. Le club bavarois disputera en effet la Supercoupe d’Allemagne face au Borussia Dortmund, vice-champion la saison dernière. Un premier trophée sera donc mis en jeu et Vincent Kompany pourra compter sur ses 20 minutes de solitude habituelles pour préparer au mieux cette première échéance de la saison.