Virton obtient le prêt d'un joueur du STVV

Le défenseur de Saint-Trond Hugo Lambotte ira s'aguerrir la saison prochaine en Challenger Pro League. Son club l'a loué au promu Virtonais.

L'Excelsior Virton fera-t-il de plus vieux os en Challenger Pro League que le dernier promu à cet étage issu de D1 FFA ? La saison passée, l'Olympic n'avait fait qu'un aller-retour au terme d'une saison historiquement médiocre dans l'antichambre de l'élite du football belge.

Pour se donner plus de chances de survivre à cet étage, les Gaumais ont fait le choix de se séparer de l'entraîneur qui les avait menés au titre, Pascal Carzaniga, pour le remplacer par Drazen Brnic, en poste à Tubize-Braine, l'un des derniers rivaux de Virton en D1 FFA.

Décapité offensivement

Les départs ont d'abord été nombreux du côté du stade Yvan Georges. La productive paire offensive composée par Mayron De Almeida et Emmanuel Mballa a filé sous d'autres cieux, Mons pour le premier et Dender pour le second.

Les milieux Modeste Duku et Valentin Guillaume ont aussi rejoint d'autres cercles de Challenger Pro League, à savoir Lokeren et le FC Liège. Les latéraux Anas Namri, parti vers Seraing et Lucas Correia, installéde l'autre côté de la frontière chez les Luxembourgeois d'Atert Bissen ont déforcé le secteur défensif, tout comme le départ du défenseur Baptiste Aloé, laissé libre. Enfin, Arthur Cremer a décidé de défendre d'autres filets plus prestigieux, ceux de Charleroi.

Beaucoup d'inconnus

Du côté des arrivées, peu de noms connus à l'exception, entre les perches, de Célestin De Schrevel (RAAL) et Nicolas Closset (Charleroi) qui devront se disputer la place laissée vacante par Arthur Cremer. Les Paul Wade, William Simba, Yassine Ben Hamed, Antoine Valério, Ehsan Kari, Allan Tchapchet et Abdelsamad Hachem proviennent pour la plupart des divisions inférieures françaises, mais aussi de Roumanie et d'Algérie.



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Récemment, l'Excelsior a obtenu le prêt de Steeven Assengue, un latéral droit prometteur venu du Standard. Et pour continuer à apporter une dose de Belgique avec des talents prometteurs, Virton a aussi loué Hugo Lambotte.

Deux apparitions en JPL

Formé au Standard de Liège, ce défenseur central de 20 ans a ensuite poursuivi sa progression à Saint-Trond, où il a signé son premier contrat professionnel. Lambotte ne compte que deux apparitions en Jupiler Pro League, mais aucune lors de la saison écoulée. Il a surtout porté les couleurs du STVV Youth, les U21 trudonnaires, à 15 reprises en D2 amateurs.

Hugo Lambotte portera le numéro 24 cette saison, annonce l'Excelsior Virton.