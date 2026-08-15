L'ère QSI d'Eupen commence sur une démonstration : tous les résultats de D1B

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'ère QSI d'Eupen commence sur une démonstration : tous les résultats de D1B
Photo: © photonews
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Le RSCA Futures se déplaçait au Patro Eisden ce samedi dans le cadre de la première journée de Challenger Pro League. Ils ont mené au score, mais se sont inclinés suite à deux penaltys en faveur du club de Stijn Stijnen.

Florent Malice

L'AS Eupen, sous les yeux de Luis Campos, écrase la réserve de Genk

L'AS Eupen, de son côté, vivait un moment important : le premier match de l'ère QSI, le fonds qatari d'investissement ayant officiellement racheté les Pandas. Sous les yeux de Luis Campos, directeur sportif du PSG, les germanophones ont déroulé face aux U23 du KRC Genk.

Eupen ouvrait le score sur une tête de Plastun sur un corner bien donné par Logan Delaurier-Chaubet, avant d'encaisser sur une erreur défensive permettant aux jeunes Genkois de récupérer un ballon et d'égaliser. Un nouveau corner permettait à l'AS Eupen de faire 2-1 via Kikas, avant que Logan Delaurier-Chaubet s'offre un festival sur son flanc et offre un second assist ce samedi, cette fois pour Ndje.

Enfin, le score était fixé en fin de encontre par Vigidal, qui ponctuait la belle victoire eupenoise d'un double crochet et d'une frappe du gauche. Les Eupenois ont fait respecteur leur rang, et prouvé que cette saison, il va falloir compter avec eux pour la montée en Jupiler Pro League.

Le RSCA Futures se déplaçait au Patro Eisden ce samedi dans le cadre de la première journée de Challenger Pro League. Ils ont mené au score, mais se sont inclinés suite à deux penaltys en faveur du club de Stijn Stijnen.

La saison a mal commencé pour les jeunes du RSC Anderlecht. Le RSCA Futures se rendait au Patro Eisden Maasmechelen ce samedi dans le cadre de la première journée de Challenger Pro League, et se sont inclinés de justesse en fin de rencontre (2-1). 

À la mi-temps, les U23 anderlechtois menaient pourtant au score, grâce à un but inscrit par Pape Aliya N'dao (19 ans) sur une passe décisive d'Alexander De Ridder. Mais le Patro Eisden va finir par s'en sortir et par émerger en fin de rencontre.

Le RSCA Futures espère vivre une saison plus tranquille

C'est via deux penaltys que le club de Stijn Stijnen, qui entame la saison avec de grandes ambitions, s'est imposé. Le 2-1 a été scoré à la 88e minute, le penalty étant transformé par l'expérimenté Stef Peeters. 

Lire aussi… "Anderlecht doit titiller le Club de Bruges et surtout terminer deuxième devant l’Union"

Le RSCA Futures espère vivre une saison plus tranquille cette saison que la précédente : les jeunes Mauves avaient terminé 14e de Challenger Pro League. La règle concernant la relégation des équipes U23 ayant été modifiée, le risque de descente sera désormais réel.

Le Patro Eisden, de son côté, était passé tout près de la montée, disputant les Playoffs pour la promotion mais manquant une seconde saison d'affilée la D1A. 

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