L'ère QSI d'Eupen commence sur une démonstration : tous les résultats de D1B

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Le RSCA Futures se déplaçait au Patro Eisden ce samedi dans le cadre de la première journée de Challenger Pro League. Ils ont mené au score, mais se sont inclinés suite à deux penaltys en faveur du club de Stijn Stijnen.