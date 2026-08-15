"Anderlecht doit titiller le Club de Bruges et surtout terminer deuxième devant l’Union"

Anderlecht a déjà connu un début de saison très chargé. Dimanche après-midi, il se déplacera chez le promu Beveren avec l’objectif de décrocher un six sur six en championnat. Beaucoup de choses ont changé dans la capitale en l’espace de 12 mois.

Anderlecht a commencé très tôt sa saison en Europa League. Il a ainsi déjà disputé cinq rencontres. Dans l’ensemble, ces matchs se sont plutôt bien déroulés, à commencer par les deux confrontations face à Hammarby.

En Suède, Anderlecht a débuté sa saison sur un match nul 1-1, avant de parfaitement rectifier le tir au match retour à domicile, remporté 3-1. Face au PAOK Salonique, les Mauves se sont imposés 0-1 en Grèce, puis 3-2 sur leurs terres.

Une victoire d'emblée en championnat

Les "Mauves" également pris le dessus sur La Louvière en championnat. Au total, cela représente 13 points sur 15 lors des cinq premières rencontres. C’est tout de même un monde de différence par rapport à il y a 12 mois, lorsque les choses avaient beaucoup moins bien commencé pour le Sporting.

À l’époque, ils avaient certes débuté le championnat avec 6 points sur 9, mais avaient perdu à domicile contre Zulte Waregem (2-3). Sur la scène européenne, ils avaient également subi une sérieuse déconvenue avec leur élimination face à Häcken en qualifications pour l'Europa League, puis plus tard contre l’AEK Athènes, en barrages de la Conference League.

Quelles ambitions ?

Cette année, la pression autour de la campagne européenne est donc un peu moins forte. Anderlecht est d’ores et déjà assuré de participer au minimum à la phase de championnat de la Conference League. Cela apporte forcément une certaine sérénité, même si le club veut surtout décrocher sa qualification pour l’Europa League face à Kairat Almaty.





Sous la direction de son nouvel entraîneur Vitor Bruno, Anderlecht est immédiatement en train de construire quelque chose, tandis que le nouveau directeur sportif Antoine Sibierski continue de chercher activement des renforts. Et les nouvelles recrues ont déjà montré certaines qualités.

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Anderlecht peut donc se montrer ambitieux pour cette nouvelle saison. Reste toutefois à savoir jusqu’où peuvent aller ces ambitions. Comme les "Mauves" vont disputer des matchs européens en milieu de semaine, ils pourraient perdre quelques plumes en route lors des duels de Jupiler Pro League . Un "problème" que Genk ne rencontrera, par exemple, pas cette saison.

"Le RSC Anderlecht doit finir devant l’Union"

C’est pourquoi, contrairement à Anderlecht et à La Gantoise, les Limbourgeois sont considérés comme les grands favoris pour la troisième place, loin derrière le Club Bruges et l’Union Saint-Gilloise. Certains analystes ont toutefois une opinion totalement différente.

Le nouvel entraîneur apporte de l’énergie. Olivier Deschacht partage également cet avis. Le fait que le stade affiche complet, contrairement à ce qui se passe notamment à La Gantoise, peut également donner un coup de boost aux joueurs. Dans l’émission Ongefilterd, Radja Nainggolan estime toutefois qu’Anderlecht ne pourra pas maintenir ce niveau pendant toute la saison.

Olivier Deschacht estime au contraire qu’Anderlecht peut avoir de belles ambitions : "Ce sont de jeunes joueurs, ils vont progresser. Sibierski a fait en sorte que la défense soit solide. L’ambition ? Ils doivent titiller le Club de Bruges et surtout terminer devant l’Union. Ils doivent absolument finir deuxièmes."

Angel Redondo et Radja Nainggolan ont presque bondi de leur siège en entendant ces mots : "Mais ce n’est pas possible ! Terminer devant l’Union ? Finir deuxième ? Ça ne tient quand même pas debout." L'ancien arrière gauche d'Anderlecht a immédiatement répliqué : "Vous êtes neutres ou pas ? Ils doivent rivaliser avec l’Union, un point c’est tout. Si Anderlecht ne termine pas encore devant l’Union alors que Khalaili et Promise David partent ? Désolé… Est-ce vraiment si étrange que je dise ça ? On se retrouve en mai…", a conclu Olivier Deschacht.