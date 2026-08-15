David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..."

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..."
Photo: © photonews
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David Hubert est apparu assez déçu par la prestation de son Union contre Zulte Waregem. L'entraîneur saint-gillois ne cherche pas d'excuse : son équipe devait montrer plus.

L'Union comptait sur les retrouvailles avec son Parc Duden pour oublier l'élimination européenne à Bodo/Glimt. Cela ne s'est pas passé comme prévu avec ce 0-0.

"On n'est pas contents de ce match, que ce soit au niveau de la prestation d'ensemble ou du résultat. On n'a pas montré l'intensité qu'on a l'habitude de montrer, avec et sans ballon. On a été mous dans nos mouvements, dans notre circulation de balle, dans les phases arrêtées", concède David Hubert en conférence de presse.

L'Union sans son rythme habituel

Dès les premières minutes, il a pourtant donné de sa personne en poussant vocalement ses joueurs le long de la touche. Peut-être même un peu plus que d'habitude.

"Ca fait aussi partie de mon rôle quand je sens qu'ils ont besoin de ce petit coup de boost. J'essaie de le faire tout le temps, mais je sentais qu'il y avait besoin de les booster un peu. je ne pense pas que c'était conscient, le match n'était pas facile", explique-t-il.

De la fatigue européenne dans les jambes et dans les têtes ?

L'Union devra montrer plus : "Quand on a une certaine ambition comme on a à l'Union, il faut aussi pouvoir se dire les choses. Le score est justifié. Je ne parlerai pas des départs ou du contexte comme excuse. Pour une équipe qui a des objectifs élevés, il y avait assez de qualité dans l'effectif aujourd'hui et d'autres matchs durant la saison devront servir de réaction à des coups durs ou à des longs déplacements européens".

Lire aussi… Mac Allister capitaine courage, Havenaar et Leysen fébriles : les notes de l'Union contre Zulte Waregem

Et encore, Hervé Koffi a déjà montré de quoi il était capable pour éviter l'ouverture du score visiteuse en première mi-temps : "Hervé est directement décisif, il sort un ballon chaud en première mi-temps, c'est positif pour lui, tout comme l'est la clean sheet. Il a amené beaucoup d'expérience et toutes ses qualités. J'ai deux très bons gardiens, il y a une concurrence saine, avec deux garçons qui se poussent, c'est ce qu'on voulait. A lui de montrer qu'il peut rester titulaire".
 

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