Fortunes diverses pour les deux clubs de Liège ce dimanche. Alors que le Standard s'est offert le scalp du Club de Bruges, le RFC Liège a de son côté pris l'eau en déplacement à Hasselt.

Soirée à oublier pour le FC Liège, qui n'est pas parvenu à enchaîner après avoir gagné contre le RSCA Futures la semaine passée. Les Sang & Marine se rendaient au Sporting Hasselt, et ils y ont pris l'eau.

Le FC Liège s'est en effet incliné lourdement sur le score de 5 buts à 1 dans le Limbourg, et se retrouve désormais lanterne rouge à la (dé)faveur de la victoire des U23 d'Anderlecht plus tôt ce week-end.

Le score était déjà acquis à la pause, Hasselt menant 4 buts à 0. Kays Ruiz-Atil a réduit l'écart et sauvé l'honneur au retour des vestiaires, mais le miracle n'aura pas lieu, Hairemans faisant 5-1 dès la 51e minute.

Liège reste désormais sur un 3/15, n'ayant gagné qu'un seul de ses neuf derniers matchs en championnat. Une situation très compliquée pour le Matricule 4.



Le Sporting Hasselt, de son côté, rebondit après deux matchs sans victoire, et reste dans le wagon de tête de la Challenger Pro League. Les Limbourgeois sont actuellement 5e du championnat.