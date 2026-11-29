Anderlecht a décroché une importante victoire sur le terrain de l'Antwerp. Un match qui aura mis du temps à décoller mais que les Mauves ont finalement pris en mains, au point où Vitor Bruno y a vu... le meilleur de la saison. « C'est ce que j'ai ressenti et je dis ce que je ressens ».

Anderlecht avait pourtant eu peu de temps pour préparer son déplacement au Bosuil. Bruno a néanmoins vu beaucoup de maturité chez ses joueurs. "J'avais déjà parlé de régularité et aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que nous avions contrôlé le match. Avec si peu de temps pour préparer cette rencontre, nous avons fait preuve d'une énorme maturité. L'engagement était fantastique et, lorsque nous avions le ballon, nous avons également fait plusieurs très bonnes choses."

Bertaccini apporte une nouvelle énergie, Aasgaard reçoit du crédit

Selon Bruno, les changements ont également contribué au bon déroulement de la rencontre. L'entrée d'Adriano Bertaccini a ainsi apporté davantage de dynamisme en attaque, d'après l'entraîneur portugais. "Nous avons un peu baissé de rythme à un certain moment, mais Bertaccini a apporté de la fraîcheur. Il nous donne de la profondeur et c'est ce dont nous avions besoin."

Après la pause, Bruno a en outre vu son équipe se créer encore plusieurs occasions. "Nous avons eu trois ou quatre occasions de marquer, peut-être même cinq ou six bonnes opportunités. Nous avons livré une très bonne seconde période, dans une belle ambiance."

Thelo Aasgaard, de son côté, semble commencer à prendre une sacrée ampleur. "Il est arrivé le dernier jour du mercato et il est donc logique qu'il ait eu besoin d'un peu de temps. Il s'adapte de mieux en mieux."

Le Portugais a également souligné qu'il disposait de plusieurs bons milieux de terrain. "C'est une dynamique. Il y aura du temps pour tout le monde. Aujourd'hui, nous n'avons d'ailleurs effectué qu'un seul changement."



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Adriano Bertaccini a lui aussi eu droit à des éloges. "Maintenant qu'il joue davantage, il ne marque pas. Mais le travail qu'il accomplit a été fantastique. Quand ils marquent, on en parle. Mais aujourd'hui, tout le monde a montré de l'engagement et la bonne attitude."

La seule ombre au tableau concerne Tawfik Bentayeb, contraint de quitter le terrain après un gros tacle. Les examens médicaux devront déterminer la gravité de sa blessure. "J'espère qu'il n'y a rien de grave. Bentayeb doit encore passer une IRM. C'était une faute sévère et nous devons être plus prudents avec ce genre de geste, car on peut gravement blesser des joueurs de cette manière."