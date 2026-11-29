Le départ de Robbie Ure à mi-saison avait ralenti le rythme de Sirius, la sensation du championnat de Suède. Mais dans la dernière ligne droite, c'est bel et bien le petit poucet qui a été sacré champion !

C'est une belle histoire comme le football nous en offre parfois, même si c'est de plus en plus rare. La Suède, cependant, vient d'en vivre une deuxième en deux saisons : un an après le sacre surprise de Mjällby (qui termine cette saison 12e), c'est cette fois l'IK Sirius qui a été sacré champion d'Allsvenskan.

Un sacre qui, à mi-saison, paraissait presque inévitable tant le petit club, jamais sacré dans son histoire, avait pris une avance qu'on pensait irrattrapable par rapport à ses poursuivants. Mais le départ de son meilleur buteur Robbie Ure (22 ans) à mi-saison pour le FC Séville aura failli être fatal aux ambitions de Sirius.

L'IK Sirius s'en sort de justesse et fête son premier titre

Alors que l'ancien attaquant du RSC Anderlecht avait inscrit 15 buts en 15 rencontres, il est en effet parti lors du mercato estival (il a depuis inscrit 2 buts en 14 matchs en Espagne), et Sirius ne s'en est jamais vraiment remis.

Hammarby qui choke le titre de champion de Suède sur la dernière journée au profit de Sirius qui s'était effondré suite au départ de Robbie Ure cet été. Une nouvelle preuve qu'un championnat n'a pas besoin de Play-Off pour être passionnant https://t.co/dZMwsriBkv — 𝓝𝓪𝓽𝓱𝓪𝓷𝓚𝓕97 ⭐⭐ (@NathanKF97) November 29, 2026

Invaincu jusqu'en août, la surprise de la saison a ensuite connu 6 défaites à partir de la mi-août, et a progressivement vu Hammarby revenir dans le coup après avoir compté 10 points de retard. Lors de la dernière journée, les deux équipes étaient à égalité de points.



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Mais alors que l'IK Sirius l'a emporté face à Göteborg, Hammarby s'est incliné à Vasteras (1-0), et c'est donc le petit club de la ville d'Uppsala qui a été chercher le premier titre de champion de son histoire. Nul doute qu'Ure lui-même en sera soulagé.