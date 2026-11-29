Après des mois de résultats impressionnants, le Sporting Charleroi vient de laisser filer quatre points en deux matchs "abordables" à domicile. Un coup d'arrêt ? Mario Kohnen, s'il est évidemment déçu, a tenu à relativiser.

Le Mambourg espérait autre chose, et les observateurs du club aussi : voilà que le Sporting Charleroi, spectaculaire troisième du championnat et bonne surprise de la saison, vient de laisser filer quatre points en deux matchs à domicile, alors que le 6/6 semblait tout à fait réalisable.

Avec ces quatre points, c'est simple : Charleroi serait actuellement... leader de Jupiler Pro League. Mais du côté de Mario Kohnen, on tenait à ramener tout le monde les pieds sur terre, tout en restant bien sûr déçu de ce 2/6.

Mario Kohnen relativise après un début de saison exceptionnel

"Bien sûr que je ne suis pas satisfait du résultat. Mais il faut l'accepter. Ces deux résultats, contre Saint-Trond et contre Beveren, sont aussi frustrants l'un que l'autre", affirme le coach des Zèbres. "C'est le football. Il faut rester calme et bien analyser les choses. Mais ce soir, il n'y a au final pas grand chose à analyser. Nous n'avons pas été assez présents en première mi-temps, et avons bien réagi en seconde".

Kohnen a tenu, à plusieurs reprises, à rappeler que le RCSC a touché à plusieurs reprises le montant contre le SK Beveren. "Quand tu as quatre poteaux dans le même match, cela veut dire quelque chose. Nous pouvions gagner ce match", pointe-t-il. "Mais la chance n'était pas de notre côté".

Pour autant, pas question pour Mario Kohnen de faire grise mine. "Je ne suis pas content de ce résultat, et je n'étais pas content la semaine passée, mais il faut rester réaliste : nous avons 29 points après 13 matchs ! Oui, il y aura des moments difficiles dans notre saison. Mais si ça, c'est un moment difficile, je signe", insiste l'entraîneur germanophone.



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"Nous aurons probablement des moments plus difficiles que cela, peut-être une, deux défaites d'affilée. Je ne l'espère pas, mais c'est possible, et il sera important de voir comment nous y réagirons. Les gens essaient de nous mettre de la pression sur les épaules", estime Mario Kohnen. "La saison passée, nous avions pris 34 points sur la phase classique. Ca ne veut pas dire que cette saison est déjà réussie, nous avons des ambitions, mais il faut rester conscients d'où nous sommes et être satisaits de la façon dont nous avons pris nos points jusqu'ici".