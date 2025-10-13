Date: 13/10/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 8

En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Cardiff City Stadium
| 0 réaction
Photo: © photonews

Malgré un début de rencontre cauchemardesque, la Belgique s'est imposée au Cardiff City Stadium, ce lundi soir. Les Diables Rouges sont désormais pratiquement assurés de participer à la Coupe du monde 2026.

Soirée décisive pour les Diables, qui affrontent le Pays de Galles au Cardiff City Stadium, ce lundi soir. Pour cette rencontre, Rudi Garcia réalise trois changements par rapport au partage face au Pays de Galles : Thomas Meunier, Amadou Onana et Charles De Ketelaere remplacent Timothy Castagne, Hans Vanaken et Alexis Saelemaekers, blessé.

Début cauchemardesque, rapidement rattrapé

Le début de partie est un véritable calvaire pour les Diables. Le Pays de Galles, dans un stade survolté, met une énorme pression dès les premiers instants. Après deux grosses opportunités dans les cinq premières minutes, Joe Rodon est seul dans le petit rectangle pour reprendre un corner et tromper un Thibaut Courtois impuissant. Incapable d'enchaîner trois passes, la Belgique est giflée d’entrée (1-0, 8e).

Tout ce qu'il fallait absolument éviter, donc. Mais heureusement, les Diables rentrent progressivement dans leur partie et profitent d’un petit brin de chance. Le centre de Kevin De Bruyne est contré à bout portant par le bras d’un joueur gallois dans le rectangle. L’arbitre Daniel Siebert va voir l’écran, puis indique le point de penalty. De Bruyne lui-même se charge de la conversion, à contre-pied (1-1, 18e).

C’est ensuite la Belgique qui prend le contrôle du jeu après un premier quart d’heure très difficile. Les combinaisons sont de plus en plus longues et intéressantes, le Pays de Galles touche de moins en moins le ballon. Ce ballon, Leandro Trossard l’envoie vers Jérémy Doku d’une superbe transversale quelques minutes plus tard. Le joueur de Manchester City glisse à Meunier, qui place les Diables aux commandes et fait souffler tout un pays (1-2, 26e).

Ensuite, c’est la Belgique qui continue à se procurer les occasions les plus franches, alors que la folle ambiance du début de partie baisse d’un (petit) cran. Theate reprend une phase arrêtée mais place au-dessus (27e), puis Trossard est contré depuis le point de penalty sur une remise de Doku (30e). La rencontre continue d’aller dans tous les sens, De Bruyne manque le 1-3 sur un nouveau service de Doku, les Gallois passent aussi assez près de l’égalisation, mais le score est bien de 1-2 après 45 minutes.

Les Diables ont neuf orteils et demi à la Coupe du monde

La seconde période reprend un peu comme a commencé la première. Heureusement, sans but. La Belgique joue plus bas, perd plus souvent le ballon, et le Pays de Galles accentue la pression, sous les yeux d’un Youri Tielemans très attentif dans les tribunes.

Plus le temps passe et plus la tendance se confirme : cette deuxième période est bien moins bonne que la première, des deux côtés d’ailleurs. Mais c’est plutôt dangereux pour les Diables, qui n’ont qu’un but d’avance et qui concèdent quelques situations, mais pas vraiment de grosses occasions pour autant. Craig Bellamy voit aussi le temps passer et enlève un défenseur, au profit d’un attaquant (71e).

Mais à un quart d’heure du terme, cette rencontre prend un tournant définitif. Hans Vanaken et Leandro Trossard partent en contre-attaque, et le contrôle de Trossard est clairement touché du bras par Jordan James. Penalty, et Kevin De Bruyne remporte son deuxième face à face de la soirée avec Karl Darlow. Un énorme bol d’air pour les Diables (1-3, 75e).

La rencontre n'est pas finie pour autant. En fin de rencontre, Trossard se loupe défensivement, perd le ballon et permet à Broadhead de remettre les Gallois dans le match (2-3, 88e). Mais deux minutes plus tard, il se rachète, en reprenant le ballon superbement joué de Vanaken pour (re)mettre fin au suspense (2-4, 90e).

Le score n'évoluera plus. La Belgique a souffert, mais remporte une victoire capitale sur les terres galloises. Jérémy Doku a été excellent, Nicolas Raskin et Leandro Trossard aussi, malgré son erreur de la fin de rencontre, rapidement réparée. Les Diables sont pratiquement assurés de participer à la Coupe du monde 2026 et auront fait vibrer les 750 Belges présents.

Les compositions

Pays de Galles Pays de Galles
Darlow Karl 90' 5.58 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 0/16 (0%)
Plus de stats
Williams Neco 90' 5.91 -
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Davies Benjamin   71' 4.96 -
  • Précision des passes: 26/40 (65%)
  • Précision des longs ballons: 1/10 (10%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Ampadu Ethan 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 51/60 (85%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Rodon Joe 90' 6.89 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 81/83 (97.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Brooks David 58' 5.76 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Wilson Harry   90' 6.25 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Cabango Benjamin 90' 6.19 -
  • Précision des passes: 71/77 (92.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
James Jordan 86' 6.14 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Harris Mark Thomas 86' 6.46 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Thomas Sorba A 90' 7.56 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 6/18 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Banc
Mepham Chris 0'  
Koumas Lewis 0'  
Cullen Liam 0'  
Johnson Brennan 32' 6.39 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
King Tom 0'  
Moore Kieffer A 4' 6.69  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Colwill Rubin 0'  
Dasilva Jay 4' 5.69  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kpakio Ronan 0'  
Davies Adam 0'  
Sheehan Josh 0'  
Broadhead Nathan 19' 7.18 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 90' 5.67 7
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 17/44 (38.6%)
Plus de stats
Meunier Thomas  90' 6.84 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Theate Arthur 81' 5.99 6
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/13 (15.4%)
Plus de stats
Debast Zeno 90' 6.74 7
  • Précision des passes: 24/27 (88.9%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 60' 6.18 7
  • Précision des passes: 9/16 (56.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Raskin Nicolas 90' 6.3 7
  • Précision des passes: 21/29 (72.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Onana Amadou 70' 6.42 6
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Bruyne Kevin ⚽ ⚽ 81' 7.74 8
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 2
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Doku Jérémy A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 8/10 (80%)
Plus de stats
Trossard Leandro 90' 7.17 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 81' 6.66 7
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Mechele Brandon 9' 6.12  
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Witsel Axel 9' 6.16  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Openda Lois 0'  
Lammens Senne 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
De Winter Koni 0'  
Fofana Malick 9' 6.52  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vanaken Hans 20' 5.99 7
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Castagne Timothy A 30' 6.43 4
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Seys Joaquin 0'  
Batshuayi Michy 0'  
Revivre Pays de Galles - Belgique

présentation (du match)

06:40

Victoire obligatoire pour la Belgique au Pays de Galles. Voici la composition probable des Diables Rouges pour cette rencontre décisive.

