En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

Malgré un début de rencontre cauchemardesque, la Belgique s'est imposée au Cardiff City Stadium, ce lundi soir. Les Diables Rouges sont désormais pratiquement assurés de participer à la Coupe du monde 2026.

Soirée décisive pour les Diables, qui affrontent le Pays de Galles au Cardiff City Stadium, ce lundi soir. Pour cette rencontre, Rudi Garcia réalise trois changements par rapport au partage face au Pays de Galles : Thomas Meunier, Amadou Onana et Charles De Ketelaere remplacent Timothy Castagne, Hans Vanaken et Alexis Saelemaekers, blessé.

Début cauchemardesque, rapidement rattrapé

Le début de partie est un véritable calvaire pour les Diables. Le Pays de Galles, dans un stade survolté, met une énorme pression dès les premiers instants. Après deux grosses opportunités dans les cinq premières minutes, Joe Rodon est seul dans le petit rectangle pour reprendre un corner et tromper un Thibaut Courtois impuissant. Incapable d'enchaîner trois passes, la Belgique est giflée d’entrée (1-0, 8e).

Tout ce qu'il fallait absolument éviter, donc. Mais heureusement, les Diables rentrent progressivement dans leur partie et profitent d’un petit brin de chance. Le centre de Kevin De Bruyne est contré à bout portant par le bras d’un joueur gallois dans le rectangle. L’arbitre Daniel Siebert va voir l’écran, puis indique le point de penalty. De Bruyne lui-même se charge de la conversion, à contre-pied (1-1, 18e).

C’est ensuite la Belgique qui prend le contrôle du jeu après un premier quart d’heure très difficile. Les combinaisons sont de plus en plus longues et intéressantes, le Pays de Galles touche de moins en moins le ballon. Ce ballon, Leandro Trossard l’envoie vers Jérémy Doku d’une superbe transversale quelques minutes plus tard. Le joueur de Manchester City glisse à Meunier, qui place les Diables aux commandes et fait souffler tout un pays (1-2, 26e).

Ensuite, c’est la Belgique qui continue à se procurer les occasions les plus franches, alors que la folle ambiance du début de partie baisse d’un (petit) cran. Theate reprend une phase arrêtée mais place au-dessus (27e), puis Trossard est contré depuis le point de penalty sur une remise de Doku (30e). La rencontre continue d’aller dans tous les sens, De Bruyne manque le 1-3 sur un nouveau service de Doku, les Gallois passent aussi assez près de l’égalisation, mais le score est bien de 1-2 après 45 minutes.

Les Diables ont neuf orteils et demi à la Coupe du monde

La seconde période reprend un peu comme a commencé la première. Heureusement, sans but. La Belgique joue plus bas, perd plus souvent le ballon, et le Pays de Galles accentue la pression, sous les yeux d’un Youri Tielemans très attentif dans les tribunes.

Plus le temps passe et plus la tendance se confirme : cette deuxième période est bien moins bonne que la première, des deux côtés d’ailleurs. Mais c’est plutôt dangereux pour les Diables, qui n’ont qu’un but d’avance et qui concèdent quelques situations, mais pas vraiment de grosses occasions pour autant. Craig Bellamy voit aussi le temps passer et enlève un défenseur, au profit d’un attaquant (71e).

Mais à un quart d’heure du terme, cette rencontre prend un tournant définitif. Hans Vanaken et Leandro Trossard partent en contre-attaque, et le contrôle de Trossard est clairement touché du bras par Jordan James. Penalty, et Kevin De Bruyne remporte son deuxième face à face de la soirée avec Karl Darlow. Un énorme bol d’air pour les Diables (1-3, 75e).

La rencontre n'est pas finie pour autant. En fin de rencontre, Trossard se loupe défensivement, perd le ballon et permet à Broadhead de remettre les Gallois dans le match (2-3, 88e). Mais deux minutes plus tard, il se rachète, en reprenant le ballon superbement joué de Vanaken pour (re)mettre fin au suspense (2-4, 90e).

Le score n'évoluera plus. La Belgique a souffert, mais remporte une victoire capitale sur les terres galloises. Jérémy Doku a été excellent, Nicolas Raskin et Leandro Trossard aussi, malgré son erreur de la fin de rencontre, rapidement réparée. Les Diables sont pratiquement assurés de participer à la Coupe du monde 2026 et auront fait vibrer les 750 Belges présents.