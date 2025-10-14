De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

Diego Moreira vise la Coupe du monde avec les Diables Rouges, mais reste pour l'instant avec les Espoirs. Il garde pourtant confiance en l'avenir : selon lui, cette génération n'a rien à envier à la génération dorée.

Diego Moreira a joué dans le passé avec les équipes de jeunes du Portugal, mais il a ensuite choisi de représenter la Belgique. Le sélectionneur Rudi Garcia l’avait déjà convoqué chez les Diables Rouges, mais cette fois, il doit se contenter d’une place avec les Espoirs.

"Une petite déception", confie-t-il au micro de Sporza. "Mais ce n’est certainement pas une punition. J’en tire aussi de la motivation. Avec les Espoirs, je peux me mettre en valeur aux yeux du sélectionneur en vue de la Coupe du monde. C’est l’un de mes principaux objectifs."

Un avenir prometteur

Le Belge de 21 ans s’est encore illustré la semaine dernière avec un superbe but lors de la victoire 0-7 contre les U21 du pays de Galles. Même s’il a brillé personnellement, Diego Moreira n’a pas manqué de saluer ses coéquipiers.

"C’est une sélection pleine de très bons joueurs. Même sur le banc, il y a énormément de qualité", explique l’ailier. Il pousse même la comparaison jusqu’à la fameuse génération dorée.

"Pour moi, ce groupe n’a rien à envier à la génération dorée sur le plan du talent. Il faudra peut-être simplement un peu plus de temps", conclut Diego Moreira.

Belgique
Pays de Galles
Diego Moreira

