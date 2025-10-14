"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

Charles De Ketelaere a évolué au poste de faux numéro neuf ce lundi soir face au Pays de Galles, en l'absence de Romelu Lukaku. Il a pris la parole à propos de ce nouveau rôle après la rencontre.

Les Diables Rouges se sont finalement imposés sur le score de 2-4 face au Pays de Galles. Un résultat positif qui permet de presque déjà valider le ticket direct pour le prochain Mondial.

Les buteurs de la rencontre ont été Kevin De Bruyne (x2 penalty), Thomas Meunier et Leandro Trossard. Charles De Ketelaere n’a donc pas marqué dans son rôle de buteur.

Je me sentais bien

Ce qui le déçoit un tout petit peu, mais le plus important est évidemment le résultat favorable : "Je me sentais bien. En tant qu’attaquant, vous voulez bien sûr marquer, mais si vous marquez quatre fois en équipe dans un match aussi important, alors je suis content."

Le poste de faux numéro neuf, il l’a d’ailleurs bien apprécié, comme il l’explique après la rencontre : "J’aime jouer en 9. Il y a beaucoup de bon football autour de moi."





Le Diable Rouge a réalisé une prestation intéressante. Il a apporté du pressing et créé quelques espaces, mais n’a pas réussi à se créer de véritables occasions franches. Une note de 6 sur 10 lui a été attribuée par notre rédaction.