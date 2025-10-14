📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

Lors de la rencontre entre le Pays de Galles et la Belgique, un visiteur surprise est monté sur la pelouse galloise !

C'est le genre d'image qu'on ne voit pas souvent dans le football professionnel. À la 66e minute de jeu, la rencontre a été interrompue à cause d'un... rongeur.

L'interruption a été de courte durée, mais cela reste assez loufoque ! Thibaut Courtois a d'ailleurs tenté de l'attraper avec ses gants, mais sans succès.

L'animal s'est finalement déplacé vers la touche, ce qui a permis à la partie de reprendre son cours. À ce moment-là, le score était de 1-2 en faveur de la Belgique.

Joe Rodon avait ouvert le score pour les Gallois à la 8e minute de jeu avant que les Diables Rouges n’égalisent sur penalty via Kevin De Bruyne à la 18e, puis ne prennent les devants à la 24e grâce à Thomas Meunier.





Quoi qu'il en soit, cette image amusante aura fait sourire le public présent sur place. De nombreux supporters s'amusaient en suivant les mouvements du rongeur.