Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

Actuellement sous contrat du côté de Francofrt, Michy Batshuayi pourrait bien quitter le club allemand lors du prochain mercato.

Le buteur belge avait rejoint la formation de Bundesliga lors de l'hiver 2025. Il avait signé en provenance de Galatasaray. Il mettait officiellement fin à quatre années passées en Turquie, entre Besiktas, le Fenerbahçe et Galatasaray.

Mais malheureusement pour lui, en ce début de saison, il n’a pas beaucoup de temps de jeu. Il n’a eu que 63 minutes en cinq matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de l’exercice.

Vers un départ de Michy Batshuayi ?

Selon Sky Sport, un départ est très probable l'hiver prochain. Le journaliste du média, Florian Plettenberg, précise que l’équipe allemande est cependant très satisfaite de sa mentalité et de son attitude.

Son manque de temps de jeu fait toutefois de lui un poids. Si ce dernier exprime son désir de partir prochainement, Francfort ne s’y opposera pas.





Le Diable Rouge est actuellement sous contrat avec le club jusqu’en juin 2027. Sa valeur marchande n’est plus que de 4 millions d’euros selon Transfermarkt. Reste à savoir si des équipes se manifesteront lors du prochain mercato afin de lui proposer un projet.