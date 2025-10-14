Interview "Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois

"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois
Photo: © photonews

Sorba Thomas avait promis l'enfer aux Diables Rouges à Cardiff après la défaite des Gallois au match aller. Buteur sur une action venue du côté de l'ailier de Stoke City, pas exempt de tout reproche, Thomas Meunier n'a pas manqué de lui répondre ce lundi soir.

Auteurs d'une prestation aboutie, surtout offensivement, malgré un début de rencontre cauchemardesque, les Diables ont à 99% assuré leur qualification pour la Coupe du monde 2026. La Belgique est leader de son groupe et profite aussi du partage entre la Macédoine du Nord et le Kazakhstan. Les hommes de Rudi Garcia n'ont plus qu'à remporter l'un de leurs deux derniers matchs pour valider le billet américain.

"La Macédoine du Nord a dépensé énormément d'énergie contre nous. Ils n'ont pas rompu, mais ça leur a coûté deux points cette fois. De notre côté, on a su relever la tête après ce 0-0 qui n'était pas vraiment mérité. Il n'y a plus qu'à prendre la qualification de manière définitive au Kazakhstan, puis jouer ce match de gala à Sclessin, prendre notre pied et fêter ça avec la nation", souriait Thomas Meunier dans la zone mixte du Cardiff City Stadium.

Thomas Meunier répond à Sorba Thomas après sa déclaration du match aller

Cette victoire au Pays de Galles n'était toutefois pas courue d'avance pour les Diables, qui ont concédé l'ouverture du score après huit minutes de grosse pression, dans un stade survolté ayant donné des frissons à tout le monde lors de son hymne national. Pour inverser la tendance, Kevin De Bruyne a égalisé depuis le point de penalty, avant que Thomas Meunier ne fasse 1-2 en ponctuant une belle action initiée par Trossard et Doku.

Invité par nos soins à commenter ce but, Thomas Meunier n'a pas fait dans la dentelle en rappelant les dires de son opposant direct, Sorba Thomas, après le match aller. "Ils vont trembler dans leurs crampons quand ils viendront à Cardiff pour jouer contre nous. Nous ne sommes pas le même Pays de Galles que celui contre lequel ils ont joué pendant toutes ces années", avait déclaré le Gallois.

La réponse de Meunier : "On avait bien analysé les phases. Mon adversaire direct, Thomas, on avait vu des vidéos de ses mouvements. Après sa belle interview d'après-match à l'aller, je pensais qu'il serait plus assidu. Finalement, il a aussi sombré. Je savais qu'il avait beaucoup de mal à défendre, il ne suit pas vraiment les courses, il aime recevoir la balle dans les pieds et on a su profiter de ces lacunes."

Comme Rudi Garcia, Meunier sera suspendu au Kazakhstan

Averti en début de seconde période pour avoir mis trop de temps à effectuer une rentrée en touche, le latéral droit sera suspendu pour le déplacement au Kazakhstan, tout comme Rudi Garcia, réprimandé pour avoir invectivé le quatrième officiel sur le 2-3, estimant qu'il y avait une poussée dans le dos de Leandro Trossard. Il espère donc être de la partie lors de la dernière journée des qualifications.

"J'ai tout fait pour ne pas prendre ma deuxième jaune et je la prends sur une rentrée en touche, c'est incroyable. J'accompagnerai probablement le groupe au Kazakhstan, en espérant être de la partie contre le Liechtenstein", a-t-il conclu.


WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Pays de Galles
Thomas Meunier

