Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

Rudi Garcia a vécu le match d'hier soir assez intensément le long du terrain. Un peu trop même : il sera suspendu au Kazakhstan.

Là où Kevin De Bruyne a célébré de manière très contenue son penalty converti pour égaliser après un quart d'heure, Rudi Garcia n'a pas masqué son soulagement sur le banc, conscient que son équipe était mal embarquée. Notre sélectionneur était assez émotif jusqu'au coup de sifflet final.

Sur la réduction du score des Gallois en toute fin de temps réglementaire, il a même écopé d'un deuxième carton jaune pour avoir éructé auprès du quatrième arbitre. Cela lui vaut donc une suspension pour le prochain match de ces qualifications, le déplacement au Kazakhstan.

Rudi Garcia préfère en rire

"Je crois qu'il y a eu une faute avant le deuxième but gallois. Bon, peu importe si on gagne. Comme ça, je n'aurai pas à me déplacer jusqu'au Kazakhstan", rigole-t-il. Garcia sera évidemment du voyage pour préparer son équipe, il ne pourra simplement pas être présent sur le banc.

Du côté d'Astana, ce seront ses assistants qui prendront ainsi le relais. L'occasion de souligner le travail de ces trois hommes de l'ombre, ses compatriotes Christophe Prudhon, Claude Fichaux et Stéphane Jobart, qui lui sont fidèles depuis de longues années.





Thomas Meunier sera lui aussi suspendu. Sans importance vu la qualification pratiquement acquise ? "Je ne vais rien dire à ce sujet pour l'instant. Il nous reste encore à gagner ces matchs (une victoire contre le Kazakhstan ou le Liechtenstein suffit NDLR). Ce ne sera pas avant le mois prochain".