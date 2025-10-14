Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

Les Diables Rouges ont fait un grand pas vers la Coupe du Monde en s'imposant 2-4 au pays de Galles. Consultant pour la RTBF, Felice Mazzu juge la prestation de l'équipe.

Observateur attentif de la rencontre pour Complètement Foot, Felice Mazzu est soulagé pour Rudi Garcia : "Il a été fortement critiqué pour ses choix à la sortie du match de vendredi et aujourd’hui, c’est lui qui gagne le match avec ses choix", commence l'ancien entraîneur de Saint-Trond.

"Il a eu raison de faire jouer Trossard, de faire commencer Charles De Ketelaere qui, même s’il n’était peut-être pas complètement prêt, a été utile et de faire jouer Onana pour libérer De Bruyne. Son plan de jeu avec une envie de jouer plus bas et dans la transition, c’est peut-être moins beau à voir mais cette victoire, c’est sa réussite", poursuit Mazzu.

Trossard à la hauteur

L'un des choix forts de Garcia aura été de titulariser Leandro Trossard sur le flanc : "Quand on regarde le profil des ailiers, mis à part Saelemaekers blessé, sa présence est tout à fait légitime, rien que sur son travail défensif. Il a l’habitude de le faire, il sait défendre car à Arsenal, si tu ne défends pas, tu ne joues pas. Ce soir, lors de chaque attaque adverse, il s’est positionné à l’intérieur du jeu au cœur du bloc défensif belge".

"Il a répondu présent défensivement et offensivement avec un pied majeur dans deux des quatre buts. Il joue dans un des meilleurs championnats du monde, il ne faut pas l’oublier et il enchaîne les titularisations pour le moment, c’est un très bon joueur. Le tout, c’est de le faire jouer dans sa meilleure position", analyse Mazzu.

Mais le détonateur aura encore une fois été Jérémy Doku : "C'est l’homme du match. C’est le déclencheur, c’est celui qui donne la verticalité, celui qui donne des assists. Pour moi, c’est vraiment le joueur dont la Belgique a vraiment besoin".

