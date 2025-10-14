Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

Les Diables Rouges ont décroché une précieuse victoire sur le score de 2-4 face au Pays de Galles. Une rencontre où Jérémy Doku a une nouvelle fois été à la hauteur ! Simon Mignolet et Marc Degryse se sont exprimés à son sujet.

Grâce à ce succès, le ticket pour la Coupe du monde est désormais à portée de main. Et le joueur qui a le plus impressionné n’est autre que Jérémy Doku.

L’ailier a de nouveau été insaisissable, comme face à la Macédoine du Nord. Il n'a pas marqué, mais il évoluait sur l’autre aile, à droite — alors qu’il jouait encore à gauche la semaine passée.

Les statistiques de Jérémy Doku continuent de s’améliorer

"Doku garde mieux la vision du jeu lorsqu’il joue à droite", souligne Simon Mignolet au micro de VTM. "Il a davantage le sens du collectif, et c’est une excellente chose pour la Belgique. Il peut préparer le ballon pour un joueur qui s’infiltre."

Marc Degryse, lui, pointe un aspect à perfectionner : "Il a trois ou quatre belles occasions, et elles doivent au moins cadrer. S’il parvient à convertir en buts le pourcentage d’occasions qu’il crée, il pourra rivaliser avec n’importe qui."





"Si ses muscles le lui permettent, il doit travailler cela chaque jour à Manchester City et continuer à progresser", conclut Marc Degryse. "S’il parvient à associer des statistiques à ses actions, alors il deviendra inarrêtable", ajoute le portier des Blauw en Zwart.