Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

Le pays de Galles s'est réveillé groggy par la défaite contre les Diables Rouges. Craig Bellamy ne conteste pas la supériorité des Belges mais regrette le penalty amenant l'égalisation.

"C'était difficile à accepter sur le moment, mais ce sont les règles de l'UEFA" : Craig Bellamy n'en veut pas à l'arbitre d'avoir sifflé un penalty en faveur des Diables Rouges sur l'égalisation. Ce que le sélectionneur gallois a plus de mal à comprendre, c'est la règle qui régit les fautes de main.

"Je ne sais pas où tu es censé mettre tes mains. Si le ballon va dessus, c'est directement penalty. Ce n'est, selon moi, pas la direction vers laquelle le jeu doit évoluer. Il faudrait revoir cette règle", regrette-t-il en conférence de presse.

Le penalty a coupé les jambes des Gallois

Un véritable tournant dans ce match : "Ce n'est pas de la frustration gratuite, loin de là. Je suis pleinement conscient des capacités de l'équipe belge, mais j'ai juste senti que cela a interrompu notre élan après le bon départ et l'euphorie du public".

"On sentait que c'était un coup dur pour tout le monde, mais bien sûr, la responsabilité incombe aux joueurs, au staff technique et à moi-même d'essayer de mieux réagir", poursuit Bellamy.

Avec quatre points de retard, le pays de Galles doit faire son deuil de la première place : "Nous la voulions parce qu'elle est directement qualificative. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a fait de bon, y compris en Ligue des Nations (les Gallois ont remporté leur groupe NDLR), cela nous offre encore la possibilité de nous qualifier".

