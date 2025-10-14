Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Diables Rouges sont quasiment assurés de disputer la Coupe du monde. Une victoire contre le Kazakhstan ou le Liechtenstein ne devrait plus être qu'une formalité. Mais pas de quoi s'enflammer : avec un tel écart de niveau dans ce groupe, finir premiers était simplement le minimum attendu.

En réalité, tout le monde s’attendait à ce que les choses deviennent rapidement claires, mais ce premier match nul contre la Macédoine du Nord n’était pas prévu. Certes, c’était à l’extérieur face à une équipe très défensive, et seulement le troisième match sous le nouveau sélectionneur. Cela pouvait encore passer.

Les signes des derniers jours n’étaient pas bons du tout

Ce deuxième match nul, la semaine dernière, a déjà provoqué beaucoup plus de critiques — sur ses choix tactiques, ses remplacements, mais aussi sur sa manière de communiquer. Certains journalistes ont levé les yeux au ciel, voire exprimé ouvertement leur mécontentement.

Comme de nombreux supporters sur les réseaux sociaux. Tout cela n’est pas de bon augure. Rudi Garcia dispose de six mois pour redresser la situation et recréer une ambiance positive autour de l’équipe nationale. Comme Roberto Martinez avait su le faire avant la Coupe du monde en Russie — et non comme il avait dû la quitter avant celle du Qatar.

On a vu là-bas ce qu’une atmosphère négative autour des Diables Rouges pouvait engendrer : rien n’allait, chaque décision était passée au microscope, et cela a fini par peser sur les joueurs. Il avait même fallu organiser des discussions de groupe pendant le Mondial pour apaiser les tensions internes.

Domenico Tedesco en a déjà fait les frais, et Rudi Garcia ne doit pas tomber dans le même piège

Tout s’est finalement bien terminé pour Rudi Garcia, car soyez-en sûr : si la Belgique avait perdu des points au Pays de Galles, une véritable tempête aurait éclaté — et il aurait été très difficile d’en sortir. Demandez à Domenico Tedesco : lui aussi avait commencé avec de bonnes intentions, avant de se retrouver rapidement en opposition avec l’opinion publique. Sa relation avec les supporters comme avec la presse s’était détériorée. Le coach français doit en tirer les leçons.

Le fait que la qualification pour la Coupe du monde soit désormais quasiment acquise ne garantit pas encore à Rudi Garcia le soutien du pays. Les matchs contre le Kazakhstan et le Liechtenstein seront une occasion idéale pour inverser la tendance. À condition, toutefois, de ne pas aligner deux milieux défensifs… et d’ajouter d’ici là un vrai avant-centre à sa sélection. On dit ça, on ne dit rien.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Pays de Galles
Rudi Garcia

Plus de news

Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

17:00
"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

16:30
De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

16:00
📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

15:00
"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois Interview

"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois

14:20
Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

14:40
1
Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

14:00
1
Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

18:00
Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

12:40
"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

12:20
📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

11:20
1
Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

10:30
"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

09:30
Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

08:30
1
Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin" Interview

Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin"

06:00
Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

07:00
L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

15:30
Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff Analyse

Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff

23:10
En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

22:45
🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco

🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco

13:30
La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

11:41
Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

12:00
Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

11:41
De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

11:00
Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

10:00
Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

09:00
Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

07:20
Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

08:00
Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

07:40
1
Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

Un jeune crack belge inscrit son premier but lors de son premier match avec sa nouvelle équipe... en Suède

06:40
"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

"Michel Preud'homme, un homme ridicule" : un entraîneur de Pro League plus calme qu'avant ?

06:20
Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

22:20
Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

21:40
"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

22:00
Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

21:20

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 0-0 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 20:45 Arménie Arménie
Andorre Andorre 20:45 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 20:45 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 20:45 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 20:45 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 20:45 Georgie Georgie
Italie Italie 20:45 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved