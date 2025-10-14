"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

Thomas Meunier s'est montré à son avantage hier soir. Mais en dehors du terrain, il s'est fait piéger...par sa femme.

En faisant 1-2 d'une frappe très lourde pour ponctuer le bel effort de Jérémy Doku, Thomas Meunier a fait basculer le match face au pays de Galles. Même si les montées de Sorba Thomas lui ont fait mal, le Gaumais s'est fait respecter sur le flanc.

Profitant de la trêve internationale et de l'absence de son mari, sa femme Deborah Panzokou l'a piégé depuis le domicile familial et a partagé la scène sur ses réseaux sociaux. On l'y voit faire croire au Diable Rouge qu'un ouvrier est en train de repeindre les murs de la maison en étant torse nu. Elle a pour cela utilisé une photo générée par l'Intelligence Artificielle.

Le prank prend rapidement

Interloqué par la présence d'un homme dans cette tenue face à sa femme, Meunier s'interroge : "Je ne sais pas pour qui il se prend là. C'est quoi ce bordel ? C'est qui ces mecs ? C'est un montage ?".

Deborah Panzokou fait alors mine de lui montrer en vidéo les hommes prétendument envoyé par son mari, qui perd patience : "Franchement je n'ai pas le temps, là, je suis occupé de déjeuner, arrête ton cinéma et tu me dis ce que c'est".





"Tu ne vas pas me dire que ces mecs-là se mettent à poil dans la maison ! Arrête ton cinéma, c'est quoi encore ces conneries ? C'est une pub pour coca-cola ou quoi ?", réagit le joueur de Lille en rigolant, avant que sa femme ne lui avoue la supercherie.