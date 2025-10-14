Encore le grand gagnant aux yeux de Rudi Garcia ? "Un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ"

Les Diables Rouges ont d'abord tremblé puis assuré au Pays de Galles. Une prestation qui rassure Rudi Garcia.

Il faut bien le dire : après douze minutes de jeu, nous n'en menions pas large. Le pays de Galles avait pris l'avantage sur corner. Et c'était mérité, tant notre hôte poussait, pendant que les Diables peinaient à passer la moitié de terrain.

"On savait que le pays de Galles allait pousser. On n’a pas bien commencé la rencontre, on n’a pas su poser notre jeu. Mais on a quand même réussi à égaliser rapidement puis à prendre l’avantage. Ensuite, on s’est aperçu qu’on avait beaucoup d’espaces à exploiter dans le dos de leur défense. Et on l’a bien fait, notamment avec Jérémy Doku", explique Rudi Garcia en conférence de presse.

"En fait, on est une équipe capable de faire mal dans les espaces mais aussi de mettre des buts en attaque placée. Même quand le pays de Galles est revenu à 2-3, on ne s’est pas affolé. Maintenant, il faut rester humble pour la suite. On est juste passé premiers de la poule, et il faudra terminer le travaille mois prochain", poursuit-il.

Raskin omniprésent

Comme beaucoup, notre sélectionneur a apprécié la prestation de Nicolas Raskin, encore une fois très incisif à la récupération : "C'est un joueur précieux, je l'ai choisi dès le départ. Nous le suivions de près chez les Rangers. C'est l'un des rares joueurs capables de récupérer le ballon des pieds adverses en un contre un. Nicolas est un joueur important pour l’équilibre de l’équipe. On ne l’a pas encore vu en sélection, mais je peux vous dire que c’est aussi un garçon capable de faire des passes décisives et marquer des buts. Ce soir, il a bien été aidé par Amadou Onana".





Onana, l'un des autres choix de Garcia au détriment d'Hans Vanaken, peu en vue contre la Macédoine du Nord : "Je voulais quelqu'un aux côtés de Raskin, même si je savais qu'Onana ne pourrait pas jouer tout le match. Mais nous devions renforcer notre milieu de terrain. Vanaken est d'ailleurs plutôt un milieu offensif. Et je ne peux pas jouer uniquement avec des attaquants, même si j'aimerais bien".