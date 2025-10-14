"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

Le pays de Galles a mis en lumière quelques failles chez les Diables Rouges mais n'a pas été en mesure de se mettre en travers de notre première place. La presse locale n'a pu que constater les dégâts.

Les médias locaux ont, comme nous, vu deux mi-temps assez inégales : "Si le premier acte a été une bagarre de rue, la seconde n'a été qu'une bataille de polochons. La rencontre a opposé deux équipes qui ne font pas les choses à moitié ; le match aller s'était déjà soldé par sept buts", commence ITV.

Même analyse du côte de Wales Online : "Craig Bellamy a fait démarrer son équipe sur les chapeaux de roue, ce qui a permis d'ouvrir le score, mais cela a également rendu la défense vulnérable. Et c'est quelque chose dont des joueurs comme Jeremy Doku savent évidemment profiter. Mais Bellamy a déclaré que c'était sa façon de jouer au football et qu'il ne s'en écarterait absolument pas".

Doku encore étincelant

De son côté, la BBC se montre bonne joueuse : "La Belgique n'est plus la grande puissance qui occupait la première place du classement mondial pendant trois ans après sa médaille de bronze à la Coupe du monde 2018, mais elle reste un poids lourd européen doté d'un arsenal impressionnant de talents offensifs".

Tout en pointant nos faiblesses : "Derrière cette armada, il y a une défense qui peut parfois vaciller, comme on l'a vu il y a quelques mois à Bruxelles, lors du match contre le pays de Galles qui s'est soldé par un score de 4-3. Ces mêmes forces et faiblesses ont également été mises en évidence au Cardiff City Stadium".





Le début de match débridé a conforté les Gallois dans leur approche mais a laissé des boulevards à nos attaquants : "Le pays de Galles laissait des espaces immenses derrière sa défense et ses défenseurs exposés n'étaient pas à la hauteur de leurs adversaires directs. Mais personne n'était plus impressionnant que Doku".