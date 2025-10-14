Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

Tout le monde parle encore de Jérémy Doku, et c'est bien normal. L'ailier est l'un des joueurs les plus excitants au monde. Mais dans l'ombre, il faut aussi des gars prêts à faire le sale boulot. Et Nicolas Raskin est en train de s'y faire un nom !

Peut-on qualifier Nicolas Raskin de l’un des joueurs les plus sous-estimés de l’effectif actuel des Diables Rouges ? Oui, car beaucoup pensaient qu’Amadou Onana allait s’imposer comme le milieu défensif indiscutable. Face au pays de Galles, les deux étaient titulaires.

Nicolas Raskin a montré qu’il avait de meilleures jambes qu’Amadou Onana

Amadou Onana a dû faire preuve de patience puisqu’il revenait tout juste de blessure, mais le géant d’Aston Villa est-il encore certain de sa place ? Depuis sa nomination, Rudi Garcia a pleinement misé sur Nicolas Raskin, et celui-ci ne l’a pas déçu.

Son principal atout ? En plus de sa combativité, il possède une très belle qualité technique. Là où Amadou Onana opte souvent pour la solution sans risque, Nicolas Raskin cherche toujours à jouer vers l’avant ou à exploiter les espaces. Amadou Onana, du haut de son mètre 95, est certes plus fort dans les airs et dans les duels, mais il contribue moins à la construction du jeu.

Il s’entend parfaitement avec Hans Vanaken et Kevin De Bruyne

Sous Rudi Garcia, le Liégeois a été titulaire à cinq reprises sur sept matchs, et il est vite apparu qu’il formait une belle complémentarité avec Hans Vanaken et Kevin De Bruyne. Lorsqu’il faut rapidement se projeter vers l’avant, le milieu de 24 ans est un excellent choix.





Le staff technique des Diables Rouges l’a bien remarqué. Et cela pose désormais problème à tous les autres candidats pour ce poste : Orel Mangala, Jorthy Mokio ou encore Charles Vanhoutte. Nicolas Raskin, s’il reste en forme, a quasiment sa place assurée pour la Coupe du monde.

Quand Youri Tielemans sera de retour, une place au milieu disparaîtra inévitablement. Mais le joueur des Rangers, grâce à sa qualité de jeu et à son tempérament, restera dans le groupe. Petit par la taille, mais patron dans les duels. Bientôt, il ne sera sans doute plus question de le sous-estimer.