Analyse Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Cardiff City Stadium
0 réaction
Doku excellent, Raskin en patron et Trossard surprenant : les notes des Diables après le succès à Cardiff
Photo: © photonews

La Belgique a remporté sa rencontre décisive sur la pelouse du Cardiff City Stadium. Voici les notes attribuées aux Diables Rouges pour cette rencontre.

Thibaut Courtois (6,5)

Impuissant sur le but d’ouverture, puis auteur d’un superbe arrêt en fin de rencontre.

Thomas Meunier (7)

Salvateur pour donner les commandes aux Diables. Parfois trop large dans son marquage défensif. Un bon match quand même, et surtout un superbe but.

Zeno Debast (5,5)

Pris entre la zone et le marquage individuel sur le but de la tête de Rodon, et pas toujours bien placé sur les transitions galloises.

Arthur Theate (6,5)

Dangereux à l'une ou l'autre reprise sur phase arrêtée offensive. Sans fioriture, mais efficace défensivement. Un bon placement, surtout, ce qui est important.

Maxim De Cuyper (5,5)

Trop de danger est arrivé de son côté, et il n'en a pas apporté assez. Loin d'être son meilleur match chez les Diables. Logiquement le premier joueur remplacé, d'ailleurs.

Amadou Onana (6)

Un peu perdu sur le but de la tête de Rodon, lui aussi en pleine hésitation entre la zone et le marquage individuel. A bien fermé l'axe du jeu avec, déjà, du métier.

Nicolas Raskin (7,5)

Une emprise de plus en plus importante sur le milieu de terrain. Toujours à harceler le porteur du ballon, toujours à se diriger vers l'avant. Ce sera difficile de le mettre sur le banc, même quand Tielemans sera de retour de blessure.

Kevin De Bruyne (6,5)

Obtient un penalty, puis le convertit avec beaucoup de sang-froid pour remettre les Diables dans le match. Manque le 1-3 en première période. Pas aussi en vue qu'à son habitude.

Leandro Trossard (7,5)

L’un de ses meilleurs matchs en équipe nationale. Beaucoup de danger amené, et une transversale absolument lumineuse qui amène le 1-2 de Meunier. Sur le côté, il est nettement meilleur que dans l'axe, ça ne fait aucun doute. Auteur d'une erreur défensive sur le 2-3, rapidement réparée avec le 2-4 en toute fin de rencontre.

Jérémy Doku (8,5)

Le Diable qui a créé le plus de danger. Passeur décisif sur le 1-1, il aurait pu avoir bien plus d'assists si ses coéquipiers avaient fait preuve de plus d'efficacité. Il a fait tourner la défense galloise en bourrique. Un match de Patron, avec un grand P.

Charles De Ketelaere (6)

Dans un rôle de faux numéro 9, il a bien pesé sur la défense centrale galloise, mais ne s’est pas procuré d’occasion franche. Match assez moyen.

Timothy Castagne (6)

Monté pour remplacer un De Cuyper décevant. Pas grand-chose à lui dire.

Non notés : Hans Vanaken, Brandon Mechele, Axel Witsel, Malick Fofana.

