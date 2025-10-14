Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

Muzamel Rahmat
Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

Face au pays de Galles, Jérémy Doku a marqué les esprits. L'ailier belge commence à se faire une place sur le couloir.

Jérémy Doku devient de plus en plus incontournable avec les Diables Rouges. Face au pays de Galles, il était partout. Rapide, percutant et imprévisible, il a enchaîné les dribbles et les occasions dangereuses.

Son dribble en seconde période a fait le tour des réseaux sociaux. Un petit pont magique pour éliminer deux Gallois.Il a offert une passe décisive à Thomas Meunier pour le but du 1-2. Une victoire 2-4 qui permet à la Belgique de prendre la tête de son groupe.

Le patron de l'attaque ?

Hein Vanhaezebrouck, ancien coach, n’a pas caché son admiration. "Doku a été exceptionnel. S’il avait marqué un but, je lui aurais donné dix. Il a délivré au moins trois passes qui auraient pu être décisives. Il est beaucoup plus efficace cette saison, que ce soit avec les Diables ou à City."

Un changement d'aile qui ne l'a pas dérangé. "Sous Tedesco, Doku n'aimait pas jouer à droite. Espérons qu'il pourra poursuivre sur cette lancée jusqu'à la Coupe du monde."

"Il a un niveau hors du commun" selon Vanhaezebrouck. Difficile de le contredire, Doku semble avoir passé un cap cette saison. Il tire plus et s'est amélioré dans le dernier geste.

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
