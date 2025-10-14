Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

Face au pays de Galles, Jérémy Doku a marqué les esprits. L'ailier belge commence à se faire une place sur le couloir.

Jérémy Doku devient de plus en plus incontournable avec les Diables Rouges. Face au pays de Galles, il était partout. Rapide, percutant et imprévisible, il a enchaîné les dribbles et les occasions dangereuses.

Son dribble en seconde période a fait le tour des réseaux sociaux. Un petit pont magique pour éliminer deux Gallois.Il a offert une passe décisive à Thomas Meunier pour le but du 1-2. Une victoire 2-4 qui permet à la Belgique de prendre la tête de son groupe.

Le patron de l'attaque ?

Hein Vanhaezebrouck, ancien coach, n’a pas caché son admiration. "Doku a été exceptionnel. S’il avait marqué un but, je lui aurais donné dix. Il a délivré au moins trois passes qui auraient pu être décisives. Il est beaucoup plus efficace cette saison, que ce soit avec les Diables ou à City."

Un changement d'aile qui ne l'a pas dérangé. "Sous Tedesco, Doku n'aimait pas jouer à droite. Espérons qu'il pourra poursuivre sur cette lancée jusqu'à la Coupe du monde."





"Il a un niveau hors du commun" selon Vanhaezebrouck. Difficile de le contredire, Doku semble avoir passé un cap cette saison. Il tire plus et s'est amélioré dans le dernier geste.