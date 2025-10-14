📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

Les Diables Rouges ont fait le travail en s'imposant 2-4 au pays de Galles. Les joueurs ont pu décompresser à leur retour en avion.

Les Diables Rouges se savaient attendus à Cardiff : les Gallois n'avaient pas apprécié l'attitude de l'équipe au Stade Roi Baudouin et avaient soif de revanche sur leurs terres. Cela s'est vu dès le début du match avec un premier quart d'heure mené tambour battant.

Mais les hommes de Rudi Garcia ont pu compter sur un penalty tombé du ciel et sur les espaces laissés par leur hôte pour faire la différence. De quoi pratiquement assurer la qualification pour la Coupe du Monde.

La tournée pizza de Thibaut Courtois

Dans le groupe, vous n'entendrez personne parler publiquement des Etats-Unis avant que la participation au grand rendez-vous de l'été ne soit mathématiquement assurée. Reste que les joueurs ont légitimement fêté ce grand pas en avant.

Thibaut Courtois a ainsi pris Arthur Theate, Nicolas Raskin, Thomas Meunier et Axel Witsel avec lui dans son jet privé et partagé un verre autour de quelques parts de pizza bien méritées.





Tantôt décrié pour son attitude vis-à-vis du groupe dans l'affaire du brassard qui l'opposait à Domenico Tedesco, Courtois montre aujourd'hui que l'entente est bel et bien au beau fixe avec les autres cadres du groupe. Une victoire et une pizza, que demande le peuple ?