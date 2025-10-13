LIVE : Suivez Pays de Galles - Belgique et l'avant match des supporters en direct commenté

Victoire obligatoire pour la Belgique au Pays de Galles. Voici la composition probable des Diables Rouges pour cette rencontre décisive.

La Belgique n'aura pas le droit à l'erreur au Pays de Galles, ce lundi. Pour cette rencontre, Rudi Garcia ne devrait pas changer grand-chose, toutefois, dans son compartiment défensif.

Néanmoins, Thomas Meunier et Timothy Castagne ont souvent alterné les rencontres lorsqu'ils étaient tous les deux disponibles. Castagne ayant commencé contre la Macédoine du Nord, cela pourrait être au tour de Meunier d'accompagner Zeno Debast, Arthur Theate et Maxim De Cuyper dans la défense.

Au milieu de terrain, Amadou Onana n'est pas encore à 100%, et Youri Tielemans est évidemment blessé. Le trio composé de Nicolas Raskin, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne pourrait donc être reconduit... et mériterait de l'être.

Sur les ailes, Alexis Saelemaekers a quitté la sélection, blessé. Il pourrait être remplacé numériquement par Malick Fofana, qui accompagnerait Jérémy Doku. En pointe, Charles De Ketelaere est de retour et pourrait profiter du manque d'efficacité de Leandro Trossard et Loïs Openda contre la Macédoine du Nord.

La composition probable des Diables : Courtois - Meunier, Debast, Theate, De Cuyper - Raskin, Vanaken, De Bruyne - Doku, Fofana, De Ketelaere.

Banc (deux joueurs à enlever) : Sels, Vandevoordt, Lammens, Castagne, Mechele, De Winter, Witsel, Seys, Vanhoutte, Onana, Lukebakio, Trossard, Batshuayi, Openda.