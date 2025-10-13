Suis Pays de Galles - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 13/10/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 8

LIVE : Suivez Pays de Galles - Belgique et l'avant match des supporters en direct commenté

Victoire obligatoire pour la Belgique au Pays de Galles. Voici la composition probable des Diables Rouges pour cette rencontre décisive.

La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles
Loïc Woos
La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles
Victoire obligatoire pour la Belgique au Pays de Galles. Voici la composition probable des Diables Rouges pour cette rencontre décisive.

La Belgique n'aura pas le droit à l'erreur au Pays de Galles, ce lundi. Pour cette rencontre, Rudi Garcia ne devrait pas changer grand-chose, toutefois, dans son compartiment défensif.

Néanmoins, Thomas Meunier et Timothy Castagne ont souvent alterné les rencontres lorsqu'ils étaient tous les deux disponibles. Castagne ayant commencé contre la Macédoine du Nord, cela pourrait être au tour de Meunier d'accompagner Zeno Debast, Arthur Theate et Maxim De Cuyper dans la défense.

Au milieu de terrain, Amadou Onana n'est pas encore à 100%, et Youri Tielemans est évidemment blessé. Le trio composé de Nicolas Raskin, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne pourrait donc être reconduit... et mériterait de l'être.

Sur les ailes, Alexis Saelemaekers a quitté la sélection, blessé. Il pourrait être remplacé numériquement par Malick Fofana, qui accompagnerait Jérémy Doku. En pointe, Charles De Ketelaere est de retour et pourrait profiter du manque d'efficacité de Leandro Trossard et Loïs Openda contre la Macédoine du Nord.

La composition probable des Diables : Courtois - Meunier, Debast, Theate, De Cuyper - Raskin, Vanaken, De Bruyne - Doku, Fofana, De Ketelaere.

Banc (deux joueurs à enlever) : Sels, Vandevoordt, Lammens, Castagne, Mechele, De Winter, Witsel, Seys, Vanhoutte, Onana, Lukebakio, Trossard, Batshuayi, Openda.

Prono Pays de Galles - Belgique

Pays de Galles gagne
Partage
Belgique gagne
Pays de Galles Pays de Galles gagne Partage Belgique Belgique gagne
14.29% 28.57% 57.14%
Les plus populaires
1-2
(2x)		 1-1
(2x)		 0-2
(1x)

Comparatif Pays de Galles - Belgique

face-à-face remportés

2
4
4
09/06 20:45 Belgique Belgique 4-3 Pays de Galles Pays de Galles
22/09 20:45 Belgique Belgique 2-1 Pays de Galles Pays de Galles
11/06 20:45 Pays de Galles Pays de Galles 1-1 Belgique Belgique
16/11 20:45 Pays de Galles Pays de Galles 1-1 Belgique Belgique
24/03 20:45 Belgique Belgique 3-1 Pays de Galles Pays de Galles
01/07 21:00 Pays de Galles Pays de Galles 3-1 Belgique Belgique
12/06 20:45 Pays de Galles Pays de Galles 1-0 Belgique Belgique
16/11 18:00 Belgique Belgique 0-0 Pays de Galles Pays de Galles
15/10 21:00 Belgique Belgique 1-1 Pays de Galles Pays de Galles
07/09 20:45 Pays de Galles Pays de Galles 0-2 Belgique Belgique
Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

Plus le droit à l'erreur : voilà ce dont la Belgique aura besoin pour se qualifier à la Coupe du monde 2026

12/10

Après le match nul 0-0 contre la Macédoine du Nord, la qualification des Diables Rouges pour la Coupe du monde reste un peu incertaine. La Belgique doit obtenir au moins se...

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

12/10 3

Après le match entre la Belgique et la Macédoine du Nord, une seule question revenait dans la salle de presse de la Planet Group Arena : "Pourquoi le sélectionneur Rudi Gar...

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

12/10

Lundi soir, les Diables Rouges jouent gros au pays de Galles. Ils doivent s'imposer pour rester en course pour la qualification de la Coupe du Monde 2026.

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

12/10

La Juventus enchaîne les contre-performances et inquiète. David Trezeguet appelle à une réaction et vise surtout les attaquants du club.

Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

12/10 1

Diego Moreia était appelé appelé pour la première fois avec les Diables Rouges en septembre, mais cette fois, il joue avec les Espoirs.

Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

12/10

Radja Nainggolan a pris la parole au sujet des Diables Rouges sous Rudi Garcia. Le joueur du KSC Lokeren se montre assez optimiste quant à l'équipe nationale belge.

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

12/10

La Belgique n'aura pas droit à l'erreur sur la pelouse du Cardiff City Stadium, ce lundi. Le pays de Galles devrait se montrer bien plus joueur que la Macédoine du Nord, ce...

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

12/10 2

Son choix de ne pas faire entrer Michy Batshuayi a beaucoup fait parler. Rudi Garcia a répondu aux critiques des supporters et de la presse, ce dimanche en conférence de pr...

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

06:00

Parmi les Diables les plus expérimentés, Thibaut Courtois s'est présenté en conférence de presse ce dimanche, avant une rencontre où son vécu, comme celui des autres cadres...

L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

07:29

La Belgique doit battre le pays de Galles à Cardiff pour rester dans la course à la qualification du Mondial 2026. Une victoire offrirait aux Diables Rouges la première pla...

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

08:37

Le pays de Galles et la Belgique s'affrontent ce lundi à Cardiff dans un duel décisif. Les deux équipes jouent gros dans la course à la qualification pour le Mondial 2026.

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

11:20

La Belgique se déplace à Cardiff pour un match crucial face au pays de Galles. Les choix offensifs de Rudi Garcia seront au centre de toutes les attentions.

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00

Quelques changements dans les 23 de Rudi Garcia pour ce déplacement au Pays de Galles. Maarten Vandevoordt et Charles Vanhoutte sortent du groupe, tandis que Senne Lammens,...

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Allemagne Allemagne
Islande Islande 20:45 France France
Suède Suède 20:45 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 20:45 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 20:45 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 20:45 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 20:45 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 20:45 Belgique Belgique
Estonie Estonie 14/10 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 14/10 Arménie Arménie
Andorre Andorre 14/10 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 14/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 14/10 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 14/10 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 14/10 Georgie Georgie
Italie Italie 14/10 Israël Israël
