🎥 Lamkel Ze a réussi son coup : "On ne va pas le laisser narguer nos supporters"

Le fantasque médian camerounais a fait perdre aux Rouches leur sang-froid dans les dernières secondes d'une partie déjà pliée en faveur de son équipe. Provocateur comme à son habitude, il a allumé un Chaudron éteint par

Il se passe toujours quelque chose avec Lamkel Ze face au Standard. Cela avait commencé en novembre de l'année passée, avec un but du 0-2 fêté de façon très narquoise, sans raison compréhensible. Puis il y avait eu deux exclusions face aux Rouches lors des confrontations suivantes.

Ce mercredi soir, il a provoqué les Rouches devant la bouillante T3 en toute fin de rencontre. Quelques joueurs ont sauté sur lui, dont Boljevic, qui a écopé d'une seconde jaune pour lui avoir mis la main à la gorge. Cela a résulté en une explosion totale sur et au bord du terrain. Les acteurs et les staffs des deux clubs se sont bousculés de tous les côtés. De biens tristes images et cela s'est poursuivi pendant quelques minutes devant les vestiaires.

Seul Rouche à réagir en zone mixte, Mergim Vojvoda s'exprimait sur ces matches toujours tendus contre le Great Old. "Tout le monde, dont vous les journalistes, les laisse prendre la grosse tête, en disant d'eux que c'est une équipe agressive. Il ne faut pas dire ça. Ce sont les arbitres qui leur permettent de faire tout ce cinéma. Ils ne mettent jamais de carte, c'est alors normal qu'ils paraissent puissants et forts. Il faut sévir plus tôt et ne pas les laisser faire."

S'il n'était plus sur le terrain, l'international kosovar comprenait la réaction de ses équipiers envers Lamkel Ze. "C'est normal, on ne va pas laisser un gars narguer nos supporters chez nous", peste-t-il.

Il a mis le feu aux poudres

Son entraîneur était du même avis. "C'est l'attitude grotesque d'un joueur adverse qui a provoqué notre public et qui a mis le feu aux poudres. On ne peut pas accepter ce qu'il se passe avec ce joueur vis-à-vis de notre public."