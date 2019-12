Bölöni apprécie la victoire, moins le geste de Lamkel Ze : "Mais la réponse était disproportionnée"

Une fois de plus, un duel entre le Standard et l'Antwerp s'est mal terminé, mais avant cela, il y a eu un match footballistique qui a fini par tourner à l'avantage du Great Old.

La série noire se poursuit pour les Rouches. Ils ont encore mené en montrant de belles choses, avant de céder lors du retour adverse. "Le Standard nous a dominé en première mi-temps, nous, nous étions faibles dans les duels et dans l'intensité. Par contre, en deuxième, ça a changé. Est-ce que c'est un discours qui a tout changé ? Est-ce que c'est la fatigue physique de l'adversaire? Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a gagné parce qu'on l'a mérité", s'est satisfait Laszlo Bölöni. Le coach roumain, qui a déjà tapé plusieurs fois sur les doigts de son fantasque Lamkel Ze, n'a évidemment pas apprécié le comportement de son joueur en fin de match. "Je crois que ce qu'il a fait n'est pas bon, mais ça a duré 5-6 secondes et la réponse du Standard était disproportionnée. Ce n'était pas à l'honneur de nos adversaires", a lancé l'ex-T1 du Standard.